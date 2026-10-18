"La fecha de la elección presidencial representa la fecha de la liberación de Venezuela": María Corina Machado en medio de su intento de regresar al país

La líder democrática, María Corina Machado, se refirió a su regreso a Venezuela y la necesidad de fijar una fecha para las elecciones presidenciales como paso clave hacia la transición democrática del país.

En medio de una entrevista con EL TIEMPO desde Panamá, Machado aseguró que su regreso busca impulsar una transición democrática y promover la organización ciudadana frente a la crisis que atraviesa el país.

En medio de su declaración, Machado afirmó que ha recibido amenazas del régimen venezolano y consideró que las dificultades económicas, los problemas de seguridad y las deficiencias en los servicios públicos han profundizado el descontento social

“Creo que el régimen sabe que está en una situación precaria, como nunca antes. El caos que existe en Venezuela en lo económico, en materia de seguridad, en materia de servicios públicos. El régimen lo sabe, y por eso se esfuerza por todos los medios posibles para tratar de evitar mi regreso”, dijo.

Sobre la posibilidad de que no logre regresar a Venezuela, Machado afirmó que la lucha por la democracia no depende exclusivamente de su presencia física en el territorio.

“En primer lugar, esto no se trata de mí. Esta es una nación que tiene, por cierto, a un tercio de sus ciudadanos en el mundo entero, forzados a salir de manera intencional. Esto se trata de un país para el cual la fecha de la elección presidencial representa la fecha de su liberación. Entonces, aquellos que creen que tratando de impedir mi relación directa con los venezolanos van a impedir este proceso no entienden nada. Venezuela va a ser una nación libre, y cada día que pasa es peor para todos, incluso para el propio régimen. Y la transición a la democracia en Venezuela es algo que le conviene a toda América Latina y le conviene también a los Estados Unidos”, afirmó.

La Nobel de la Paz también fue consultada sobre la posibilidad de que se produzca un estallido social en Venezuela. Ante ese escenario, señaló que es necesario evitar una escalada de violencia y encauzar el descontento mediante la organización ciudadana.

“Hay que evitar que eso ocurra y que toda esa energía se canalice de manera cívica. Y ese es uno de los motivos urgentes de mi regreso. No es pedirle paciencia ni que la gente desconozca una realidad dramática; es entenderla y convertir toda esa urgencia en una razón de lucha, de organización y de preparación para lo que viene. De alguna manera, este periodo ha sido mucho más largo de lo que hubiéramos querido, pero también lo hemos aprovechado para organizarnos para lo que va a ser, desde el día uno, la recuperación del país en temas muy amplios”, puntualizó.

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Asimismo, evaluó la actuación de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a la situación venezolana.

“En primer lugar, nosotros no estaríamos hoy encaminados hacia una transición si el presidente Trump no hubiera tomado la decisión histórica de llegar a Nicolás Maduro ante la justicia. Durante años advertimos lo que se estaba construyendo en Venezuela. No es una dictadura convencional: es una estructura criminal que ha entregado nuestro territorio como santuario no solamente a la guerrilla del Eln, a las Farc y sus disidencias, sino a grupos terroristas islámicos, a redes de explotación minera, de tráfico de seres humanos, de todo tipo de actividad ilegal”, dijo.

“Entonces, los venezolanos hicimos todo para demostrar nuestra vocación democrática: unimos a un país, dimos un mandato y dimos la base legal y moral para que hubiese una actuación de esta naturaleza. Ahora bien, hay que avanzar en un proceso que consolide todas estas expectativas y oportunidades que se abren, porque, al final, es absolutamente no realista pensar que quienes crearon este caos son capaces de crear las bases para la recuperación del país. Eso no va a pasar. Nadie confía en quien expolió, torturó y saqueó a Venezuela. Y Delcy Rodríguez es directamente responsable de todo este proceso”, agregó.