Agitada y molesta, Delcy Rodríguez califica como un "show" el regreso de María Corina y cuestiona el operativo de EE. UU. el 3 de enero

El histórico retorno a territorio venezolano de la líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado, desató el domingo un contundente recibimiento compuesto por una impresionante ola de ciudadanos volcados hacia las autopistas y calles.

Tras horas de haber regresado a su país, se conoció que la líder de las fuerzas democráticas y premio Nobel de la Paz María Corina Machado está dispuesta a reunirse con la dictadora interina, Delcy Rodríguez.

Machado regresó a Venezuela sorpresivamente el domingo luego de diez meses de exilio y fue recibida por miles de personas en varios puntos de su trayecto de unos 400 kilómetros desde Barquisimeto hasta Caracas.

Aunque se conocen pocos detalles de su llegada al país, se habla de María Corina cruzó la frontera por tierra desde Colombia.

La Nobel de Paz intentó en siete ocasiones entrar a Venezuela, varias de ellas mediante un vuelo doméstico, pero la dictadura no lo permitió.

Ahora, con el cinismo que caracteriza al régimen, Delcy Rodríguez se pronunció sobre la histórica llegada de Machado y dejó en evidencia su molestia:

"¿Por dónde entró María Corina Machado a Venezuela?", preguntó un reportero, a lo que Rodríguez respondió levantando el tono: "Mira, mira, es indiferente".

Pese a las amenazas del régimen sobre Machado y su oposición a su regreso, Rodríguez aseguró que la líder democrática pudo usar "un aeropuerto".

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"Yo quiero decir, muchas personas beneficiarias de la ley de amnistía, de este proceso que busca

la convivencia pacífica, han podido entrar por las estructuras, las nuevas estructuras transitorias

de aeropuertos, que además han tenido muy buenos comentarios", señaló.

Asimismo, calificó su regreso como un "show".

"Yo creo que de verdad debe cesar la política como un show. Porque la política es algo muy serio.

¿Por qué la política es algo muy serio? Porque tiene que ver con la vida de los ciudadanos", dijo.

Y reiteró, con tono desafiante: "Podía evitarse el show. Ahí están los aeropuertos, ahí hay unas

estructuras transitorias que la gente, como dije, tiene muy buenos comentarios. Así que

alejémonos del show y concentrémonos en que la política sea algo muy serio".

"Eso es algo que ella y sus organizadores tuvieron. No sabemos, pero si lo hicieron de esa

manera, algún objetivo buscarán. Nosotros decimos que ahí están las estructuras", añadió la dictadora interina.

Finalmente, fiel al estilo evasivo de la dictadura, Delcy aseguró que en el país no hay persecución a políticos opositores, pese a los documentados casos de represión y los cientos de presos políticos encerrados arbitrariamente.

"Mira, de pequeña, personalmente, fui perseguida política junto a mi familia. No hay persecución

política en Venezuela. Es la nueva Venezuela que yo aspiro y es la nueva Venezuela por la que

trabajo", dijo.

Asimismo, pese a haber recibido el beneplácito del Gobierno Trump, Delcy cuestionó el operativo de EE. UU. el 3 de enero para detener y extraer al dictador Nicolás Maduro, al que llamó "agresión militar externa".

"Lo he dicho desde el primer día en el mes de enero, luego del bombardeo externo que tuvo Venezuela, esa agresión militar externa, lo he dicho, Venezuela necesita una nueva espiritualidad", señaló.