La Casa Blanca vuelve a excluir a CNN de la cobertura de Trump pese a fallo que restituyó sus credenciales

La Casa Blanca de nuevo excluyó a CNN de la cobertura de las actividades del presidente Donald Trump, solo una semana luego de que un juez federal ordenase restituir las credenciales de prensa de la cadena y de otros dos medios. La decisión llegó mientras Trump viajaba este jueves a Texas y Oklahoma.

CNN fue designada de manera inicial como el medio principal del grupo de televisión encargado de cubrir al presidente durante la jornada. Sin embargo, la Casa Blanca cambió el miércoles por la noche la programación y eliminó de nuevo a la cadena de esa función.

En su lugar quedó Real America's Voice, una cadena conservadora que se incluyó como medio secundario en la programación original. El cambio dejó a ese medio como único integrante del grupo encargado de proporcionar imágenes de la actividad presidencial. Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos decidieron no usar esas imágenes.

El episodio sucede en medio de una disputa judicial entre la administración Trump y CNN, POLITICO y MS NOW. El conflicto inició el 18 de septiembre, momento en que la Casa Blanca anunció que prohibía el acceso de los tres medios y retiró las credenciales de sus periodistas.

El 24 de septiembre, el juez federal Timothy Kelly ordenó a la administración restituir de forma inmediata las credenciales de prensa de los periodistas afectados. La medida tenía una duración inicial de 14 días mientras continuaba el litigio.

Kelly vió que los medios tenían posibilidades de mostrar que la retirada de sus credenciales había vulnerado sus derechos constitucionales al debido proceso. La orden,no obstante, no resolvió de manera definitiva el conflicto ni determinó que la Casa Blanca no pudiera modificar posteriormente el acceso de los medios.

Los periodistas de CNN, POLITICO y MS NOW retornaron al complejo presidencial luego del fallo. La decisión dejó restablecer las credenciales que fueron desactivadas en la disputa.

Pero el fallo no impidió que la Casa Blanca excluyera después a CNN de determinadas tareas dentro del grupo de medios que acompaña al presidente. La cadena ya fue impedida de viajar con Trump en el Air Force One en un viaje a Tennessee el fin de semana anterior.

CNN, POLITICO y MS NOW contemplan mantener sus derechos de acceso mientras sigue el proceso judicial. Los abogados de los medios aseguran que la administración no puede usar el acceso a la Casa Blanca como mecanismo para castigar a organizaciones por su cobertura periodística.