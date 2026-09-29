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Martes, 29 de septiembre de 2026
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Venezuela

Dos venezolanos fueron detenidos en Nueva York tras entrar a alcantarillas en busca de oro

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Nueva York - Foto Canva
Nueva York - Foto Canva
Samuel Reverón y Kevin Rodríguez fueron arrestados en Manhattan después de ingresar al sistema de drenaje para buscar objetos de valor.

Dos ciudadanos venezolanos han sido detenidos en Nueva York tras ser identificados como parte de un grupo que entró en la madrugada al sistema de alcantarillado de Manhattan para buscar oro, joyas y demás objetos de valor.

Los arrestados fueron identificados como Samuel Reverón, de 25 años, y Kevin Rodríguez, de 26, residentes de Queens.

Según los documentos judiciales citados por medios norteamericanos, los dos reconocieron frente a las autoridades que ingresaron a las alcantarillas con la intención de hallar objetos que pudiesen haber sido arrastrados por las lluvias a los drenajes.

El episodio sucedió en la madrugada del 23 de septiembre cerca de Park Avenue y East 61st Street, en el Upper East Side de Manhattan. Según la denuncia penal, observaron a algunas personas entrando al sistema subterráneo cerca de la 1:38 de la madrugada.

Tiempo después, cerca de las 4:00 a.m., Reverón y Rodríguez fueron vistos saliendo de una alcantarilla y volviendo a vehículos que luego cruzaron hacia Queens. Las cámaras y los lectores automáticos de matrículas ayudaron a los investigadores a detectar los automóviles y con esto, a los sospechosos.

Según la investigación, los dos venezolanos expresaron que entraron para buscar objetos de valor que pudieran quedar atrapados en los drenajes, entre ellos oro y joyas.

La práctica es conocida en Estados Unidos como ‘drain diving’ y consta de explorar sistemas de drenaje y alcantarillado para, con suerte, encontrar metales u otros objetos que hayan terminado ahí después de lluvias o inundaciones.

El caso llamó sobre todo la atención porque ocurrió cerca de un hotel que tiene relación con la estadía del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

No obstante, la Policía de Nueva York y el Servicio Secreto vieron las imágenes y descartaron que el ingreso de estas personas estuviese relacionado con una amenaza en contra de Netanyahu, la ONU o los demás líderes internacionales presentes en la ciudad.

Reverón y Rodríguez han sido acusados de allanamiento y comparecieron frente a un tribunal de Manhattan. Ambos se declararon no culpables y quedaron en libertad bajo supervisión mientras sigue el proceso judicial.

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