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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Dinorah Figuera

Diputado que acompañó a Dinorah Figuera en conversación con Jorge Rodríguez comparte detalles de la negociación y "reformas profundas" pactadas

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Millán destacó el acuerdo para la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y afirmó que la liberación de todos los presos políticos en uno de los grandes objetivos en el equipo encabezado por Dinorah Figuera.

Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional de 2015 e integrante de la delegación opositora en la mesa de negociación con el régimen, reveló los avances del primer ciclo de diálogos en Venezuela.

Destacó el acuerdo para la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como pieza fundamental del proceso de transición democrática.

El parlamentario explicó que se creó una comisión de verificación que establecerá los parámetros para seleccionar a los nuevos magistrados.

"Hemos sido muy categóricos en que deben ser personas honorables, independientes, imparciales y que por supuesto tengan el conocimiento, la experticia en el área del derecho que corresponde", afirmó Millán.

El mecanismo incluye un comité de postulaciones con mayoría de sociedad civil y seguimiento directo de la mesa de diálogo.

Millán indicó que desde el principio se planteó por parte de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015, que se transformara todo el TSJ en lo que calificó como una "reforma profunda" al sistema de justicia venezolano.

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"Llegamos a un acuerdo de que sean todas las salas y todos los magistrados, lo cual creo que es positivo para el país", destacó.

Millán aclaró que el proceso se maneja con confidencialidad estratégica pero con anuncios públicos al finalizar cada ciclo.

No obstante, habló de la importancia que tiene para su sector la liberación de los presos políticos. "No vemos a los presos políticos como unas barajitas, como una pieza de cambio para la negociación", expresó.

Aseguró, en ese sentido, que "siempre" se ha planteado la liberación de todos los presos. "Hay un avance, los venezolanos añoramos que esa forma de persecución sea erradicada", precisó.

El parlamentario agradeció específicamente al secretario de Estado Marco Rubio y al gobierno de Trump por el acompañamiento en el proceso.

Consultado sobre la experiencia personal de negociar con el régimen después de 27 años de arbitrariedades, Millán manifestó: "Nosotros no lo estamos viendo a ellos, estamos viendo la Venezuela que está por venir. Si nos quedamos atrapados en los odios, en la venganza, probablemente entonces no estaremos a la altura de representar a nuestro país".

El diputado enfatizó que el objetivo final es "darle a Venezuela libertad, democracia, elecciones libres, un sistema de justicia adecuado, libertad de expresión y progreso", y dijo la delegación del régimen representa "parte del obstáculo que hay que superar o transformar".

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