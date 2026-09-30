La respuesta de la embajada de Países Bajos en EEUU al supuesto bloqueo a María Corina Machado para regresar a Venezuela

“Venezuela es un país vecino de nuestro reino e importante para la estabilidad en la región. Países Bajos apoya una transición democrática en Venezuela en la que todas las partes participen y está dispuesto a una mayor cooperación económica, también desde los intereses de la parte caribeña de nuestro reino”, respondió la embajada. “Ya se han dado varios pasos pero se necesita más, como la liberación de todos los presos políticos, el regreso seguro de los líderes de la oposición y elecciones libres. No corresponde al gobierno de los Países Bajos ni a las autoridades neerlandesas pronunciarse sobre los desplazamientos o las intenciones de María Corina Machado”, complementó su respuesta.