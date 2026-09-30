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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Carlos Alcaraz

El tenista español Carlos Alcaraz entrega su más reciente parte sobre su muñeca tras sorpresiva caída en el US Open

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Tenista español, Carlos Alcaraz-Foto: EFE
Tenista español, Carlos Alcaraz-Foto: EFE
El tenista español inició su participación en el ATP de Tokio y señaló que las molestias físicas han disminuido tras su regreso en el US Open.

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número tres del ranking mundial de la ATP, aseguró que la recuperación de su muñeca derecha “mejora cada día” y que el factor determinante para su rendimiento radica en acumular minutos en pista.

Las declaraciones del atleta se dieron en el Ariake Coliseum de Tokio, complejo en el que defenderá el título obtenido en la edición previa frente a un cuadro competitivo que reúne a figuras internacionales de primer nivel.

El deportista murciano debió afrontar un receso obligatorio por lesión antes de reincorporarse al circuito profesional durante el pasado Abierto de Estados Unidos.

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Tras completar las primeras sesiones de entrenamiento en suelo japonés, Alcaraz confirmó que su respuesta física ha sido positiva y que su objetivo inmediato es afianzar la consistencia en el juego para medirse en su debut ante el estadounidense Alex Michelsen.

“Estoy entrenando bien. Diría que mejora cada día. Lo único que necesito es acumular partidos y entrar en el ritmo de la competición, así que tengo muchas ganas de hacer eso. Enfrentar a grandes jugadores aquí significa que sigo siendo competitivo”, declaró Alcaraz ante los medios de comunicación en la capital japonesa y luego de su sorpresiva caída en el US Open, en los cuartos de final, ante el norteamericano Ben Shelton.


Durante la conferencia de prensa, el español abordó las recientes discusiones sobre la densidad del calendario establecido por la Federación Internacional de Tenis, expresando su desacuerdo con las propuestas de modificar la estructura de los torneos de mayor jerarquía.

Alcaraz rechazó la opción de recortar la duración de los encuentros en los cuatro Grand Slam tras argumentar que la exigencia física y mental de jugar a cinco sets constituye la esencia histórica y diferenciadora de dichas citas deportivas.

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El inicio de la gira asiática representa una etapa clave para el tenista español en sus aspiraciones por cerrar la temporada en los puestos de vanguardia del escalafón mundial.

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