“16 meses consecutivos sin liberaciones en la frontera”: administración Trump celebra cifra récord de su política migratoria

La Casa Blanca destacó este miércoles, 16 de septiembre, un nuevo balance sobre la situación en la frontera sur de Estados Unidos. A través de una publicación en X, la administración de Donald Trump aseguró que el país acumula 16 meses consecutivos con cero liberaciones en la frontera sur, acompañando el mensaje con una imagen del presidente estadounidense.

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El dato hace referencia a personas que son detenidas por la Patrulla Fronteriza y posteriormente liberadas desde su custodia hacia el territorio estadounidense. Esto no significa que durante esos 16 meses no haya habido cruces irregulares ni detenciones, sino que, según las cifras divulgadas por las autoridades estadounidenses, las personas aprehendidas no fueron liberadas bajo ese mecanismo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) también reportaron que durante agosto fueron aprehendidas 8.870 personas en la frontera suroeste, lo que representa una reducción del 5 % frente a julio. De acuerdo con el balance oficial, esa cifra representa una caída del 94 % frente al promedio mensual registrado durante la administración de Joe Biden.

Además, las autoridades señalaron que en agosto no se registraron liberaciones de personas desde la custodia de la Patrulla Fronteriza, mientras que en agosto de 2024 se habían contabilizado 10.186 liberaciones en la frontera suroeste.

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La política migratoria de Trump ha estado marcada por el endurecimiento de los controles fronterizos, mayores detenciones y procesos de expulsión. En este contexto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que la política de “catch and release” (detener y posteriormente liberar a personas mientras continúan sus procesos migratorios) llegó a su fin bajo la actual administración. Esta afirmación corresponde a la posición del Gobierno estadounidense sobre sus resultados en materia migratoria.

Finalmente, el balance también incluye otros indicadores de seguridad fronteriza. Según DHS y CBP, las incautaciones de drogas durante el actual año fiscal se encuentran 73 % por encima del mismo periodo de 2024, mientras que en agosto fueron incautadas 6.724 libras de cocaína y 773 libras de fentanilo. Las autoridades también reportaron más de 120.000 libras de sustancias precursoras utilizadas para la fabricación de drogas ilícitas.