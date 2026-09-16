NTN24
Miércoles, 16 de septiembre de 2026
Miércoles, 16 de septiembre de 2026
Donald Trump

“16 meses consecutivos sin liberaciones en la frontera”: administración Trump celebra cifra récord de su política migratoria

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Administración Trump celebra cifra récord de su política migratoria - EFE y Canva
Administración Trump celebra cifra récord de su política migratoria - EFE y Canva
Sin embargo, no significa que durante esos 16 meses no haya habido cruces irregulares ni detenciones, sino que, según las cifras, las personas aprehendidas no fueron liberadas bajo ese mecanismo.

La Casa Blanca destacó este miércoles, 16 de septiembre, un nuevo balance sobre la situación en la frontera sur de Estados Unidos. A través de una publicación en X, la administración de Donald Trump aseguró que el país acumula 16 meses consecutivos con cero liberaciones en la frontera sur, acompañando el mensaje con una imagen del presidente estadounidense.

o

El dato hace referencia a personas que son detenidas por la Patrulla Fronteriza y posteriormente liberadas desde su custodia hacia el territorio estadounidense. Esto no significa que durante esos 16 meses no haya habido cruces irregulares ni detenciones, sino que, según las cifras divulgadas por las autoridades estadounidenses, las personas aprehendidas no fueron liberadas bajo ese mecanismo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) también reportaron que durante agosto fueron aprehendidas 8.870 personas en la frontera suroeste, lo que representa una reducción del 5 % frente a julio. De acuerdo con el balance oficial, esa cifra representa una caída del 94 % frente al promedio mensual registrado durante la administración de Joe Biden.

Además, las autoridades señalaron que en agosto no se registraron liberaciones de personas desde la custodia de la Patrulla Fronteriza, mientras que en agosto de 2024 se habían contabilizado 10.186 liberaciones en la frontera suroeste.

o

La política migratoria de Trump ha estado marcada por el endurecimiento de los controles fronterizos, mayores detenciones y procesos de expulsión. En este contexto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que la política de “catch and release” (detener y posteriormente liberar a personas mientras continúan sus procesos migratorios) llegó a su fin bajo la actual administración. Esta afirmación corresponde a la posición del Gobierno estadounidense sobre sus resultados en materia migratoria.

Finalmente, el balance también incluye otros indicadores de seguridad fronteriza. Según DHS y CBP, las incautaciones de drogas durante el actual año fiscal se encuentran 73 % por encima del mismo periodo de 2024, mientras que en agosto fueron incautadas 6.724 libras de cocaína y 773 libras de fentanilo. Las autoridades también reportaron más de 120.000 libras de sustancias precursoras utilizadas para la fabricación de drogas ilícitas.

Temas relacionados:

Donald Trump

Presidente de Estados Unidos

Inmigración en Estados Unidos

Inmigrantes en Estados Unidos

Inmigrantes ilegales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así avanza el potente cerco de Abelardo de la Espriella contra alias Calarcá: golpe tras golpe contra el crimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es humillante ver como hacen un juicio en contra de tu padre": hijo de secuestrado por el ELN

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Significativo golpe: hermanos de "Iván Mordisco" acusados por la Fiscalía colombiana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

ATERRADOR: Pese a captura de Maduro y tutelaje de EEUU, revelan que aparato represor sigue intacto

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Alex Saab prenderá el ventilador con el tema de las Clap en Venezuela a cambio de reducción de pena

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Las cajas Clap en medio de la polémica / FOTO: EFE - Captura de pantalla
Cajas Clap

Jugaron con el hambre de los venezolanos: así fue como instrumentalizaron las cajas Clap

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Últimas noticias de Abelardo de la Espriella contra el crimen 15 de septiembre | Duros golpes al ELN y rescates

Rosario Murillo y Daniel Ortega (AFP)
Régimen de Nicaragua

Peligrosos vínculos con regímenes de China, Rusia e Irán: los Ortega Murillo en la mira de Trump

Fue capturado alias 'Menor' en Buenaventura / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Cayó alias ‘Menor’: autoridades colombianas capturaron al presunto líder de la banda criminal ‘Los Chiquillos’

María Elvira Salazar | Foto: EFE
María Elvira Salazar

"Abelardo de la Espriella le salvó la vida a los colombianos": María Elvira Salazar

Más de Actualidad

Ver más
Rescate de joven de 19 años en La Guajira - Captura de pantalla de x Policía de Colombia
Policía de Colombia

Así fue el rescate de una joven de 19 años que habría sido secuestrada en Maicao, La Guajira: fue localizada en una vivienda de zona rural

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump arremete contra Harry y Meghan por su trato a la Casa Real tras su regreso al Reino Unido

Jesús Armas y Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Exprisionero sobre excarcelaciones en Venezuela: "Delcy ha sido la continuación de los vicios de Maduro"

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Rescate de joven de 19 años en La Guajira - Captura de pantalla de x Policía de Colombia
Policía de Colombia

Así fue el rescate de una joven de 19 años que habría sido secuestrada en Maicao, La Guajira: fue localizada en una vivienda de zona rural

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump arremete contra Harry y Meghan por su trato a la Casa Real tras su regreso al Reino Unido

Jesús Armas y Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Exprisionero sobre excarcelaciones en Venezuela: "Delcy ha sido la continuación de los vicios de Maduro"

Contundente mensaje de Trump al régimen de Irán y a sus aliados - Foto: AFP/Canva
Estados Unidos

Régimen de Irán extiende oferta de paz a Estados Unidos y promete retomar el diálogo si Trump cumple con una condición

Temblor en Costa Rica (SGC)
Sismos

Temblor de 5,4 de magnitud y profundidad de apenas 7 kilómetros seguido de una fuerte réplica estremeció este lunes a Costa Rica

Capturado en Colombia alias “Colombia” - Captura de pantalla X
Medellín

Capturado en Colombia alias “Colombia”, cabecilla de narcotráfico y líder sicarial de “Los Tiguerones”, organización transnacional de Ecuador

Abelardo De La Espriella dio ultimátum a delincuentes - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella da ultimátum a "los bandidos" y dio orden a la nueva cúpula militar: "La paz que se impone con la fuerza de las armas"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023