NTN24
Martes, 06 de octubre de 2026
Martes, 06 de octubre de 2026
Departamento de Seguridad Nacional

Dominicanos buscados por apuñalar 7 veces a detective del NYPD en el Bronx: Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos los señala como “migrantes ilegales”

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Unidad contra el terrorismo de la Policía de Nueva York-Foto: EFE
Unidad contra el terrorismo de la Policía de Nueva York-Foto: EFE
Los sospechosos fueron identificados como D’Angelo Caraballo, de 25 años, y Sneider Mejia, de 24. El detective fue atacado durante un aparente intento de robo y ya fue dado de alta.

Un detective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue víctima de un violento ataque durante un aparente intento de robo registrado el pasado viernes 2 de octubre en el Bronx. El agente, que se encontraba fuera de servicio, recibió siete puñaladas y los responsables permanecen prófugos.

o

De acuerdo con las autoridades, el detective José Mercedes se encontraba cerca de Rochambeau Avenue y East 208th Street, en el sector de Norwood, cuando dos hombres que se movilizaban en una bicicleta eléctrica se acercaron e intentaron arrebatarle una cadena de oro. Mercedes se habría resistido y, en medio del forcejeo, fue apuñalado y golpeado en varias oportunidades.

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran a los dos sospechosos huyendo del lugar en la bicicleta eléctrica después del ataque. El detective quedó gravemente herido y fue trasladado al Jacobi Medical Center, donde permaneció hospitalizado durante varios días. Este lunes 5 de octubre fue dado de alta y recibió el acompañamiento de familiares y compañeros del NYPD.

Este martes, las autoridades identificaron a los señalados como D’Angelo Caraballo, de 25 años, y Sneider Mejia, de 24 años. La Policía informó que Caraballo cuenta con antecedentes de arrestos en Nueva York.

Cabe resaltar que el caso también generó una fuerte reacción del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). Su secretario, Markwayne Mullin, aseguró que ambos sospechosos son ciudadanos de República Dominicana y se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Asimismo, sostuvo que fueron detenidos previamente tras ingresar por la frontera con México y posteriormente liberados durante la administración de Joe Biden.

o

Del mismo modo, Mullin cuestionó que, pese a los antecedentes de los dos hombres en Nueva York, las autoridades locales no hubieran cooperado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y pidió a las autoridades de la ciudad trabajar con el Gobierno federal para localizar a los sospechosos.

Por ahora, Caraballo y Mejia continúan prófugos, mientras el NYPD mantiene la búsqueda y solicita información que permita establecer su paradero y esclarecer completamente el ataque contra el detective.

Temas relacionados:

Departamento de Seguridad Nacional

Inmigrantes

Inmigrantes en Estados Unidos

Migración en Estados Unidos

Inmigración en Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

El revelador documento que demostraría intervención ilegal del Gobierno Petro a abogados y víctimas de terroristas de las Farc: primicia de NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué significa la victoria de Bolsonaro sobre Lula de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil? María Teresa Belandria analiza

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Si no fuera por Trump, no estaríamos hablando de elecciones, estaríamos quejándonos de Maduro": Díaz-Balart

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

EE. UU. deportó a Nicaragua al opositor Jeffrey Hartin, quien fue torturado y encarcelado en 2018

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Israel en alerta máxima ante posibles ataques de Hamás en la conmemoración del atentado del 7 de octubre del 2023

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Falla de San Andrés: ¿qué significa la tensión acumulada y qué se sabe del ‘Big One’?

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y Francisco Barbosa | Fotos: AFP-EFE
Espionaje

Capítulo aterrador: la grave denuncia sobre espionaje en el gobierno Petro por medio de la DNI

Flávio Bolsonaro/ Luiz Inácio Lula Da Silva - Fotos EFE
Elecciones en Brasil

¿Qué significa la victoria de Bolsonaro sobre Lula de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil? María Teresa Belandria analiza

Jorge y Delcy Rodríguez junto a Diosdado Cabello - Foto AFP
Ley

Ley contra el Odio en Venezuela: “Fue aplicada de manera sistemática para acabar con la oposición”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Republicanos en riesgo de perder Senado y Cámara en elecciones de medio término en EE. UU.? Experto responde

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
Pedro Sánchez

“Pedro Sánchez es una persona poco previsible en sus decisiones”: experto sobre las elecciones anticipadas en España

Más de Actualidad

Ver más
Miguel Díaz-Canel/ Donald Trump - Fotos AFP
Dictadura en Cuba

"Ese régimen no va a sobrevivir a la Administración del presidente Trump": Díaz-Balart sobre Cuba

Encuentro de Delcy Rodríguez con subdirector ejecutivo de HRW, Federico Borello (EFE y AFP)
HRW

Human Rights Watch pide elecciones y el cierre del Rodeo I tras primera visita a Venezuela desde 2008 y encuentro con Delcy Rodríguez

Captura de alias Pocillo (Ejército de Colombia)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella cierra el cerco: Cayó alias ‘Pocillo’, ficha clave en estructura criminal que responde a Calarcá

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Miguel Díaz-Canel/ Donald Trump - Fotos AFP
Dictadura en Cuba

"Ese régimen no va a sobrevivir a la Administración del presidente Trump": Díaz-Balart sobre Cuba

Encuentro de Delcy Rodríguez con subdirector ejecutivo de HRW, Federico Borello (EFE y AFP)
HRW

Human Rights Watch pide elecciones y el cierre del Rodeo I tras primera visita a Venezuela desde 2008 y encuentro con Delcy Rodríguez

Captura de alias Pocillo (Ejército de Colombia)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella cierra el cerco: Cayó alias ‘Pocillo’, ficha clave en estructura criminal que responde a Calarcá

Flydubai | Foto: EFE
Ataque terrorista

Minuto a minuto: los momentos clave del intento de atentado del vuelo Flydubai

Bandera de Irán-Foto: EFE
Irán

Régimen de Irán desafía a Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos

Reserva Federal de Estados Unidos - Foto de EFE
Tasas de interés

Expectativa por eventual subida de las tasas de interés en Estados Unidos: Reserva Federal mantiene reuniones con los mercados

Trinidad y Tobago

"La amo, espero reunirme con ella": primera ministra de Trinidad y Tobago busca acercamiento con Delcy Rodríguez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023