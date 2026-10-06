Dominicanos buscados por apuñalar 7 veces a detective del NYPD en el Bronx: Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos los señala como “migrantes ilegales”

Un detective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue víctima de un violento ataque durante un aparente intento de robo registrado el pasado viernes 2 de octubre en el Bronx. El agente, que se encontraba fuera de servicio, recibió siete puñaladas y los responsables permanecen prófugos.

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De acuerdo con las autoridades, el detective José Mercedes se encontraba cerca de Rochambeau Avenue y East 208th Street, en el sector de Norwood, cuando dos hombres que se movilizaban en una bicicleta eléctrica se acercaron e intentaron arrebatarle una cadena de oro. Mercedes se habría resistido y, en medio del forcejeo, fue apuñalado y golpeado en varias oportunidades.

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran a los dos sospechosos huyendo del lugar en la bicicleta eléctrica después del ataque. El detective quedó gravemente herido y fue trasladado al Jacobi Medical Center, donde permaneció hospitalizado durante varios días. Este lunes 5 de octubre fue dado de alta y recibió el acompañamiento de familiares y compañeros del NYPD.

Este martes, las autoridades identificaron a los señalados como D’Angelo Caraballo, de 25 años, y Sneider Mejia, de 24 años. La Policía informó que Caraballo cuenta con antecedentes de arrestos en Nueva York.

Cabe resaltar que el caso también generó una fuerte reacción del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). Su secretario, Markwayne Mullin, aseguró que ambos sospechosos son ciudadanos de República Dominicana y se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Asimismo, sostuvo que fueron detenidos previamente tras ingresar por la frontera con México y posteriormente liberados durante la administración de Joe Biden.

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Del mismo modo, Mullin cuestionó que, pese a los antecedentes de los dos hombres en Nueva York, las autoridades locales no hubieran cooperado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y pidió a las autoridades de la ciudad trabajar con el Gobierno federal para localizar a los sospechosos.

Por ahora, Caraballo y Mejia continúan prófugos, mientras el NYPD mantiene la búsqueda y solicita información que permita establecer su paradero y esclarecer completamente el ataque contra el detective.