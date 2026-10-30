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Viernes, 30 de octubre de 2026
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TPS

Corte de Apelaciones de Estados Unidos ordenó restablecer el TPS para venezolanos

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Camisa con el escrito: 'TPS para venezolanos' - Foto de referencia: EFE
Camisa con el escrito: 'TPS para venezolanos' - Foto de referencia: EFE
El mencionado tribunal, con sede en California, abrió la posibilidad de restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos.

Este viernes, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó una solicitud del Gobierno de Donald Trump para mantener suspendida una decisión judicial favorable a los venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS).

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Esto permitirá restablecer sus protecciones contra la deportación a partir del próximo 6 de noviembre.

El mencionado tribunal, con sede en California, abrió la posibilidad de restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos.

La decisión está relacionada con una demanda presentada por la Alianza Nacional del TPS contra la administración de la Unión Americana.

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El año pasado, un tribunal inferior determinó que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se extralimitó en sus funciones al cancelar una extensión de la protección para los venezolanos.

El caso llegó posteriormente a la Corte Suprema, que autorizó temporalmente la suspensión del beneficio.

No obstante, esa medida vence el próximo 6 de noviembre, fecha en la que podría restablecerse el TPS si el máximo tribunal no interviene nuevamente.

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De momento, los abogados que llevan el caso esperan que la administración Trump reconozca los errores cometidos o que la Corte Suprema mantenga vigente la decisión favorable a los beneficiarios.

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