Se dan a conocer más imágenes: así se llenó la autopista Valle-Coche en Caracas para recibir a María Corina Machado

El retorno de María Corina Machado, premio Nobel de Paz, a su país (Venezuela) ha dejado varios momentos memorables.

Entre ellos aparece la multitud que acompañó a la apodada 'dama de hierro' en la capital venezolana, Caracas.

Durante las últimas horas se han dado a conocer múltiples videos de la multitudinaria concentración improvisada que se dio en la autopista Valle-Coche.

Motorizados, vehículos y personas a pie colapsaron el distribuidor a la altura de Santa Mónica. Los asistentes se concentraron con pancartas y banderas.

En horas de la mañana del mismo 25 de octubre, la dirigente opositora se presentó en Barquisimeto, estado Lara, donde fue recibida por el pueblo en las inmediaciones de la iglesia de Santa Rosa.

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Machado estuvo exactamente 10 meses en el exilio. Salió clandestinamente de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir en Oslo, Noruega, el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado.

Hasta el momento, Estados Unidos desarrolla en Venezuela un plan de tres fases, el cual contempla etapas de estabilización, recuperación económica y transición democrática.

Dicha estrategia surgió tras la captura y extracción del exjefe de la cúpula dictatorial venezolana, Nicolás Maduro Moros.

La inmensa mayoría del pueblo venezolano espera que sea María Corina Machado quien guíe la transición política del país.