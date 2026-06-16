"No adquirirán de ninguna otra forma un arma nuclear; si lo hacen, caerá el infierno sobre ellos": Trump advierte al régimen de Irán tras acuerdo alcanzado

Estados Unidos y el régimen de Irán firmaron en las últimas horas un acuerdo para poner fin al conflicto que se desató desde el pasado 28 de febrero tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei luego de los ataques del ejército norteamericano e Israel.

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Este martes, Trump calificó el acuerdo como “justo” y “bueno”, durante la cumbre del G7 que se celebra en Évian-les-Bains (Francia). “Lo más importante es que no tendrán armas nucleares”, subrayó.

El mandatario norteamericano también advirtió que si el régimen de Irán seguía con su intención de producir un arma nuclear “se les vendría el mundo encima”.

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"No desarrollarán, no comprarán ni adquirirán de ninguna otra forma un arma nuclear, si lo hacen caerá el infierno sobre ellos y no lo harán", declaró.

Trump también resaltó que las negociaciones se dieron con otro tió de líderes del régimen de Irán. "El primer grupo (de líderes iraníes) está muerto, el segundo también, parte del tercero ha desaparecido, y ahora estamos tratando con personas que considero muy racionales", indicó. “Fue agradable negociar con ellos, son personas fuertes e inteligentes, (...) no están radicalizadas y quieren ayudar a su país", añadió.

El pasado sábado, el presidente Donald Trump anunció el acuerdo alcanzado con Irán y dijo que el estrecho de Ormuz está abierto y que EE. UU. levantó el bloqueo: "dejen que el petróleo fluya".

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"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Enhorabuena a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.