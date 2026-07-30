Diosdado Cabello carga contra María Corina Machado y expone supuesto plan para que Edmundo González regrese a Venezuela

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen venezolano, Diosdado Cabello, acusó a María Corina Machado de tratar de interferir en el proceso de negociación que se estima iniciar el próximo 1 de agosto entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el chavismo.

VEA TAMBIÉN Revista Time revela tras entrevista a Delcy Rodríguez que Marco Rubio habla casi a diario con el jefe del régimen y que supervisa la economía venezolana o

En el transcurso de la emisión de su programa “Con El Mazo Dando”, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello leyó una carta atribuida a una “patriota cooperante” y en esto se señalan supuestas acciones de Machado para influir en el proceso de las conversaciones.

Según la misiva divulgada por el número dos del régimen, la ganadora del premio Nobel de la Paz buscaría convencer a los allegados del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia para que vuelva a Venezuela y encabece una nueva etapa política.

El texto, leído por Cabello, asegura que González Urrutia regresaría con el argumento de que, debido a su edad, estaría en una situación diferente frente a posibles acusaciones con relación a supuestos delitos políticos. No obstante, estas afirmaciones no fueron acompañadas de pruebas.

La carta de igual forma menciona a Génesis Suárez, integrante del equipo comunicacional de Machado, a quien vincula con una supuesta coordinación para un posible regreso del dirigente.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado no participará en negociación entre asamblea de Dinorah Figuera y el régimen de Delcy Rodríguez: pide respetar el mandato popular de las elecciones del 2024 o

Según lo expuesto por Cabello, algunos financistas advirtieron que dejarían de lado su respaldo económico si ese regreso se concreta. La misiva asegura que Machado tendría pensado regresar a Venezuela en pocas semanas.

El documento leído en el programa incluye señalamientos sobre presuntas diferencias internas dentro del partido Vente Venezuela, supuestas peleas entre Marcos Velazco y Jesús Armas por la conducción política de la organización y aspiraciones a la Alcaldía de Caracas.

Por ahora, María Corina Machado no anunció una respuesta de manera pública a las acusaciones hechas por Cabello en la transmisión hecha de su programa televisivo.