EE. UU. revoca la visa de la embajadora de Brasil en medio de crisis diplomática con Gobierno de Lula

La administración del presidente Donald Trump revocó la visa de la embajadora de Brasil en Estados Unidos, María Luiza Viotti, esto en el marco de una nueva escalada de las tensiones diplomáticas entre Washington y el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El Departamento de Estado aseguró que la decisión se toma debido a las recientes medidas adoptadas por Brasil, como la negativa a conceder visas a dos funcionarios de los Estados Unidos y el retraso en la aprobación diplomática del candidato que fue propuesta por Trump para asumir la embajada de Estados Unidos en Brasilia. Según informó AP, la medida se hace bajo el principio de reciprocidad.

Funcionarios de los Estados Unidos indicaron que la revocación de la visa se aplazó en varias ocasiones buscando que el gobierno brasileño cambiara su apariencia. Sin embargo, aseguraron que la decisión puede revertirse si Brasil acepta el nombramiento del candidato de Trump para la embajada.

La pelea se produce en un contexto de creciente rotura de relaciones bilaterales. En las últimas semanas, el gobierno de Lula rechazó el ingreso a dos representantes de la administración Trump que buscaban viajar a Brasil previo de las elecciones presidenciales que están estimadas para octubre. Autoridades brasileñas aseguraron que la visita podía interpretarse como un intento de interferencia en el proceso electoral.

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El desacuerdo se enfoca en torno al retraso del llamado agrément, el visto bueno diplomático que Brasil tiene que otorgar para que Daniel Pérez, nominado por Trump como embajador en Brasil, pueda asumir de manera oficial el cargo. Reuters informó que el gobierno brasileño piensa que Washington no cumplió con el proceso diplomático al anunciar la designación sin antes solicitar esa autorización de manera formal.

Las fricciones entre los dos gobiernos fueron más allá del ámbito diplomático y enmarcan diferencias políticas y comerciales. La relación entre Trump y Lula está tensionada desde hace algunos meses por desacuerdos acerca de la política exterior en América Latina, las elecciones brasileñas y la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a productos brasileños.

Por ahora, el gobierno de Lula aún no anuncia medidas de represalia por la revocación de la visa de su embajadora. No obstante, el episodio refleja uno de los momentos de mayor tensión en la relación entre Brasil y Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y podría encaminar un nuevo capítulo en el distanciamiento diplomático entre ambos gobiernos.