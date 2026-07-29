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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anunció a la próxima directora del ICBF: "será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país"

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella (EFE)
Abelardo de la Espriella (EFE)
"La protección de nuestros niños, niñas y adolescentes exige una institución fuerte, transparente y liderada por personas con experiencia, mérito y un compromiso inquebrantable con el servicio público", dijo el mandatario electo.

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, anunció a la próxima directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Se trata de María Carolina Restrepo Cañavera, una mujer que, como reseña De la Espriella, tiene más de 30 años en procesos jurídicos, financieros y corporativos.

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"La protección de nuestros niños, niñas y adolescentes exige una institución fuerte, transparente y liderada por personas con experiencia, mérito y un compromiso inquebrantable con el servicio público. Por eso, he designado a María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)", señala el comunicado de redes sociales del presidente electo.

"Su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país", agregó.

Y añadió que, "en la Patria Milagro, el ICBF iniciará una transformación profunda: cero tolerancia con la corrupción, contratación transparente, controles rigurosos, fortalecimiento de las madres comunitarias, procesos de adopción más eficientes y una protección integral para la infancia".

"Porque el futuro de Colombia comienza con el bienestar de sus niños. ¡Firme por la infancia, firme por la transparencia y ¡Firme por la Patria!", finalizó el mandatario electo.

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Los nombramientos de Abelardo De La Espriella:

Interior: Rodrigo Lara Restrepo
Hacienda: Miguel Gómez Martínez
Relaciones Exteriores: Omar Bula Escobar
Defensa: general (r) Jorge Eduardo Mora López
Justicia: Iván Cancino
Educación: Viviane Morales
Transporte: Elsa Noguera (exgobernadora del Atlántico)
Deporte: Juliana Gutiérrez
Ambiente: Fabio Arjona Hincapié
Vivienda: Jaime Andrés Beltrán
Comercio, Industria y Turismo: Mauricio Gómez Amín
Minas y Energía: María Nohemí Arboleda Arango
Agricultura y Desarrollo Rural: Indalecio Dangond Baquero
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): Alexandra Falla Zerra
Trabajo: Natalia López Fuentes

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