Abelardo de la Espriella anunció a la próxima directora del ICBF: "será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país"

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, anunció a la próxima directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Se trata de María Carolina Restrepo Cañavera, una mujer que, como reseña De la Espriella, tiene más de 30 años en procesos jurídicos, financieros y corporativos.

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"La protección de nuestros niños, niñas y adolescentes exige una institución fuerte, transparente y liderada por personas con experiencia, mérito y un compromiso inquebrantable con el servicio público. Por eso, he designado a María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)", señala el comunicado de redes sociales del presidente electo.

"Su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país", agregó.

Y añadió que, "en la Patria Milagro, el ICBF iniciará una transformación profunda: cero tolerancia con la corrupción, contratación transparente, controles rigurosos, fortalecimiento de las madres comunitarias, procesos de adopción más eficientes y una protección integral para la infancia".

"Porque el futuro de Colombia comienza con el bienestar de sus niños. ¡Firme por la infancia, firme por la transparencia y ¡Firme por la Patria!", finalizó el mandatario electo.

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Los nombramientos de Abelardo De La Espriella:

Interior: Rodrigo Lara Restrepo

Hacienda: Miguel Gómez Martínez

Relaciones Exteriores: Omar Bula Escobar

Defensa: general (r) Jorge Eduardo Mora López

Justicia: Iván Cancino

Educación: Viviane Morales

Transporte: Elsa Noguera (exgobernadora del Atlántico)

Deporte: Juliana Gutiérrez

Ambiente: Fabio Arjona Hincapié

Vivienda: Jaime Andrés Beltrán

Comercio, Industria y Turismo: Mauricio Gómez Amín

Minas y Energía: María Nohemí Arboleda Arango

Agricultura y Desarrollo Rural: Indalecio Dangond Baquero

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): Alexandra Falla Zerra

Trabajo: Natalia López Fuentes