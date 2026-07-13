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Lunes, 13 de julio de 2026
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Testimonio

“Agradecer a Dios que nos dio otra oportunidad de vida”: testimonio de damnificada por los terremotos

julio 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Wenderlys Salazar, una de las afectadas por el terremoto, habló con NTN24 sobre cómo vivió el momento de los sismos.

Tras más de dos semanas de los fuertes terremotos que impactaron a Venezuela, NTN24 continúa de lado de la gente, escuchando los testimonios de los sobrevivientes y afectados por esta tragedia que ha cobrado cientos y cientos de vidas.

En esta oportunidad, nuestro periodista Oliver Fernández se trasladó hasta Puerto Viejo, La Guaira, para conocer el testimonio de Wenderlys Salazar, una de las afectadas por los fuertes sismos.

“Cuando empezó ese terremoto, todo con los nervios de punta, abruma, da tristeza más que todo por los niños que no llegaron a vivir la vida; los que quedamos vivos, Dios nos dio otra oportunidad de vida”, dijo.

En cuanto a la sensación que le produce el ver las edificaciones derrumbadas y a las personas buscando bajo los escombros, señaló: Tristeza es lo que le da a uno ver esto; más que todo, los fallecidos fueron los niños, quienes pagaron los platos rotos.

Respecto al futuro en materia de reconstrucción de esta zona, Wenderlys Salazar manifestó que para llevarlo a cabo “hace falta maquinaria”, pues considera que donde esto no fuera así, la reedificación permitiría que este lugar quedara incluso mucho mejor de lo que era.

Tras más de quince días de la tragedia en Venezuela por los terremotos, la cifra de fallecidos sigue aumentando, según reportaron las autoridades del país latinoamericano.

Por medio de un mensaje en su cuenta de X, el jefe de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, reportó que este domingo la cifra aumentó a 4.490, mientras que los heridos a 16.740.

Los potentes terremotos del 24 de junio dejaron a gran parte de Venezuela devastada, con decenas de edificios colapsados y otros afectados estructuralmente.

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