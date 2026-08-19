Donald Trump anuncia que se reunirá este año con Kim Jong-un y dice que Corea del Norte tiene 57 armas nucleares: "Me llevo muy bien con él"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong Un a finales de este año, en lo que sería su primer encuentro durante su segundo mandato que arrancó en 2025.

Trump también afirmó que Corea del Norte poseía 57 armas nucleares "muy poderosas", en una evaluación inusual y particularmente específica del arsenal atómico de Kim por parte de un presidente estadounidense.

"Sí, lo haré", dijo Trump a los periodistas durante una visita a un nuevo helipuerto que está construyendo en la Casa Blanca, cuando se le preguntó si planeaba reunirse con Kim más adelante en 2026.

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Trump no dio detalles, pero el Wall Street Journal informó que tenía previsto reunirse con él cuando viaje a China para la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre.

Trump defendió su plan de reunirse con Kim al mismo tiempo que el presidente libra un conflicto con el régimen de Irán, el cual ha justificado argumentando que es necesario para impedir que Teherán obtenga la bomba atómica.

"Tiene 57 armas nucleares muy poderosas. Nunca debió haber permitido que eso sucediera... Si yo fuera presidente, no lo habría permitido", dijo Trump, refiriéndose al líder norcoreano.

"Pero él las tiene. Me llevo muy bien con él. No puedo permitir que Irán tenga un arma nuclear. Y conozco muy bien a Kim Jong Un, y estará bien", resaltó.

El anuncio de Trump se produce dos días después de que ordenara a Estados Unidos reducir los ejercicios militares "inapropiados y hostiles" con Corea del Sur.

El líder de Estados Unidos citó su "buena relación" con Kim como motivo de la decisión.

Trump y Kim se reunieron tres veces durante su primer mandato en la Casa Blanca, y en aquel entonces él afirmó que se habían "enamorado" tras intercambiar "hermosas cartas". Sin embargo, no se han vuelto a encontrar durante su segundo mandato.

En los últimos días, Trump ha dado cada vez más pistas sobre sus comunicaciones con Kim, aunque el miércoles no confirmó que ambos estuvieran intercambiando cartas.

La influyente hermana de Kim Jong Un declaró el miércoles que desconocía las supuestas comunicaciones entre su hermano y Donald Trump, pero afirmó que la relación entre ambos seguía siendo "excelente".