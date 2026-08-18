EE. UU. moviliza maquinaria pesada a zonas afectadas por los terremotos en Venezuela: "Seguimos avanzando bajo el plan de tres fases de Trump y Rubio"

A través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente llamada Twitter), la Embajada de Estados Unidos en Caracas (Venezuela) sostuvo que la Unión Americana "entregó veinte maquinarias pesadas teleoperadas en coordinación con la empresa estadounidense TFI Solutions".

Asimismo, indicó que "los equipos permitirán retirar cientos de miles de toneladas de escombros de forma rápida y segura en zonas de difícil acceso, y reconectar comunidades que quedaron aisladas tras los terremotos".

Antes de finalizar el mensaje, la sede diplomática aseveró: "Seguimos avanzando hacia la reconstrucción de Venezuela bajo el plan de tres fases de Donald Trump y Marco Rubio".

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Vale acotar que el mencionado plan de tres fases busca guiar la transición democrática en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

Consiste en "la estabilización institucional y control financiero, la recuperación económica mediante la reactivación petrolera y una transición política con negociaciones y elecciones libres".

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Estados Unidos reanudó oficialmente las operaciones de su embajada de los EE. UU. en Caracas el 30 de marzo de 2026, tras siete años de ruptura y cierre de las instalaciones desde 2019.

Esto pudo ser posible, recordemos, tras la captura y extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro.