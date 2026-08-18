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Martes, 18 de agosto de 2026
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Embajada de Estados Unidos

EE. UU. moviliza maquinaria pesada a zonas afectadas por los terremotos en Venezuela: "Seguimos avanzando bajo el plan de tres fases de Trump y Rubio"

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
EE. UU. moviliza maquinaria pesada a zonas afectadas por los terremotos en Venezuela - Foto: X
EE. UU. moviliza maquinaria pesada a zonas afectadas por los terremotos en Venezuela - Foto: X
La Unión Americana entregó veinte maquinarias pesadas teleoperadas en coordinación con la empresa de los Estados Unidos, TFI Solutions.

A través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente llamada Twitter), la Embajada de Estados Unidos en Caracas (Venezuela) sostuvo que la Unión Americana "entregó veinte maquinarias pesadas teleoperadas en coordinación con la empresa estadounidense TFI Solutions".

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Asimismo, indicó que "los equipos permitirán retirar cientos de miles de toneladas de escombros de forma rápida y segura en zonas de difícil acceso, y reconectar comunidades que quedaron aisladas tras los terremotos".

Antes de finalizar el mensaje, la sede diplomática aseveró: "Seguimos avanzando hacia la reconstrucción de Venezuela bajo el plan de tres fases de Donald Trump y Marco Rubio".

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Vale acotar que el mencionado plan de tres fases busca guiar la transición democrática en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

Consiste en "la estabilización institucional y control financiero, la recuperación económica mediante la reactivación petrolera y una transición política con negociaciones y elecciones libres".

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Estados Unidos reanudó oficialmente las operaciones de su embajada de los EE. UU. en Caracas el 30 de marzo de 2026, tras siete años de ruptura y cierre de las instalaciones desde 2019.

Esto pudo ser posible, recordemos, tras la captura y extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro.

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