NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
José Antonio Kast

Presidente de Chile confirmó a NTN24 que se reunirá con Delcy Rodríguez y aseguró que lo hará "por los venezolanos que viven en su país"

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Horas antes de confirmar el encuentro, Kast intervino ante la ONU en el marco de la 81.ª Asamblea General y habló de situación actual en Venezuela.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó a NTN24 que mantendrá un encuentro con Delcy Rodríguez, cabeza del régimen de Venezuela, en los próximos días.

En respuesta al canal, el mandatario conservador dijo que lo hace por los venezolanos que viven en su país.

o

“Buscando mejorar la calidad de vida de los venezolanos que tuvieron que emigrar”, aseguró el mandatario.

Asimismo, confirmó que su propósito es retomar las relaciones consulares y diplomáticas, además, dijo que hablará del apoyo de Chile al pueblo venezolano tras el terremoto.

Preguntado sobre una posible convocatoria electoral en Venezuela y sobre los presos políticos, no descartó que esos temas estén sobre la mesa en su reunión con la dictadora interina.

Horas antes de confirmar el encuentro, Kast intervino ante la ONU en el marco de la 81.ª Asamblea General y habló de situación actual del continente y la región, abordando el tema puntual de Venezuela.

“Consideramos que Venezuela tiene por delante una oportunidad histórica de reencontrarse con sus mejores tradiciones democráticas, con sus instituciones, con su millones de hijos dispersos por todo el continente que sueñan con regresar a su patria”, comentó.

Según el mandatario chileno, su país está a disposición y quiere brindar la ayuda que Venezuela requiere en cada paso: “Después de dos décadas de tensiones, América Latina quiere que esta historia termine bien”, añadió.

o

Así se refería Kast sobre el régimen venezolano:

Cabe recordar que Kast ha sido uno de los principales críticos del régimen venezolano en la región.

En diciembre de 2025, aún como mandatario electo, expresó su apoyo para poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro, aun con el protagonismo de Washington.

En ese entonces, pocos días antes de la captura de Maduro, Kast dijo que si bien Chile no intervendrá en Venezuela, "si alguien lo va a hacer, seamos claros que resuelve un problema gigantesco para nosotros y para toda América Latina, toda América del Sur e incluso para países de Europa".

Más temprano, Kast llamó “narcodictador” a Maduro y aseguró “que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable".

Temas relacionados:

José Antonio Kast

Chile

Gobierno de Chile

Delcy Rodríguez

Régimen de Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechiflada: así pasea Delcy Rodríguez por la ONU mientras a María Corina Machado, aclamada, le niegan entrada a su país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es realmente importante”: general en (r) sobre el despliegue de aviones Kfir sobre Santa Marta por parte del gobierno

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"No more Trump": cuando Delcy Rodríguez arremetía contra el presidente de EE. UU. y ahora se pasea por Nueva York

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

ASÍ HA SIDO LA ODISEA DE MARÍA CORINA para regresar a Venezuela: siete intentos en los últimos meses

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Constante lucha: confirman fechas y lugares desde los que María Corina intentó llegar a Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Rafael Quero Silva, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana acusado de torturas - Foto: EFE
Deportaciones

EEUU deportó a excomandante del régimen venezolano acusado de torturas y violaciones de DD. HH.

Vista general de un barrio afectado por las lluvias en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Anzoátegui

Fuertes lluvias causan afectaciones en el estado Anzoátegui, Venezuela

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, entregó un nuevo reporte sobre grave incendio en Villa de Leyva - Captura de pantalla de redes
Incendio

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, entregó un nuevo reporte sobre grave incendio en Villa de Leyva: van más de 200 hectáreas afectadas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Exigen justicia por atentado a la Amia en Buenos Aires, Argentina - Foto: EFE
Argentina

Justicia argentina acusa a siete iraníes con funciones en el régimen por atentado a mutual judía Amia en Buenos Aires

Rafael Quero Silva, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana acusado de torturas - Foto: EFE
Deportaciones

EEUU deportó a excomandante del régimen venezolano acusado de torturas y violaciones de DD. HH.

Vista general de un barrio afectado por las lluvias en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Anzoátegui

Fuertes lluvias causan afectaciones en el estado Anzoátegui, Venezuela

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, entregó un nuevo reporte sobre grave incendio en Villa de Leyva - Captura de pantalla de redes
Incendio

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, entregó un nuevo reporte sobre grave incendio en Villa de Leyva: van más de 200 hectáreas afectadas

Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela - Foto: EFE
Acuerdo petrolero

Tras acuerdo petrolero con Estados Unidos, Jorge Rodríguez dice que "el último objetivo de Chávez en la vida fue aumentar la producción petrolera de Venezuela"

Cristiano Ronaldo - EFE
Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo vuelve a ser convocado a la Selección de Portugal tras disputar el Mundial 2026

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
Casa Blanca

Casa Blanca confirma encuentro entre Delcy Rodríguez y Trump; revelan lista de altos funcionarios que acompañaron al presidente

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023