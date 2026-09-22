Presidente de Chile confirmó a NTN24 que se reunirá con Delcy Rodríguez y aseguró que lo hará "por los venezolanos que viven en su país"

El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó a NTN24 que mantendrá un encuentro con Delcy Rodríguez, cabeza del régimen de Venezuela, en los próximos días.

En respuesta al canal, el mandatario conservador dijo que lo hace por los venezolanos que viven en su país.

“Buscando mejorar la calidad de vida de los venezolanos que tuvieron que emigrar”, aseguró el mandatario.

Asimismo, confirmó que su propósito es retomar las relaciones consulares y diplomáticas, además, dijo que hablará del apoyo de Chile al pueblo venezolano tras el terremoto.

Preguntado sobre una posible convocatoria electoral en Venezuela y sobre los presos políticos, no descartó que esos temas estén sobre la mesa en su reunión con la dictadora interina.

Horas antes de confirmar el encuentro, Kast intervino ante la ONU en el marco de la 81.ª Asamblea General y habló de situación actual del continente y la región, abordando el tema puntual de Venezuela.

“Consideramos que Venezuela tiene por delante una oportunidad histórica de reencontrarse con sus mejores tradiciones democráticas, con sus instituciones, con su millones de hijos dispersos por todo el continente que sueñan con regresar a su patria”, comentó.

Según el mandatario chileno, su país está a disposición y quiere brindar la ayuda que Venezuela requiere en cada paso: “Después de dos décadas de tensiones, América Latina quiere que esta historia termine bien”, añadió.

Así se refería Kast sobre el régimen venezolano:

Cabe recordar que Kast ha sido uno de los principales críticos del régimen venezolano en la región.

En diciembre de 2025, aún como mandatario electo, expresó su apoyo para poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro, aun con el protagonismo de Washington.

En ese entonces, pocos días antes de la captura de Maduro, Kast dijo que si bien Chile no intervendrá en Venezuela, "si alguien lo va a hacer, seamos claros que resuelve un problema gigantesco para nosotros y para toda América Latina, toda América del Sur e incluso para países de Europa".

Más temprano, Kast llamó “narcodictador” a Maduro y aseguró “que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable".