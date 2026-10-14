Donald Trump envía mensaje al papa León XIV tras someterse a cirugía para extirpar tumor canceroso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le deseó este miércoles una pronta recuperación al papa León XIV, después de que el pontífice se sometiera en Roma a una cirugía para extirpar un tumor canceroso.

"Quiero ver que el papa León se recupere", dijo Trump a periodistas luego de participar en un evento de campaña en Arizona. "Es algo muy serio, siempre que tienes cáncer, pero el pronóstico parece ser bueno".

En la intervención quirúrgica realizada el martes en el hospital Gemelli de Roma se extirpó parte del pulmón derecho del papa, quien ahora está a la espera de los resultados de una biopsia para determinar si el cáncer se ha extendido.

Según las pruebas posoperatorias, su evolución es "normal", con análisis de sangre y una radiografía torácica "conformes a la norma", afirmaron los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora en un comunicado difundido el miércoles por el Vaticano.

El sumo pontífice, de 71 años, desayunó y almorzó, caminó por su habitación y realizó fisioterapia respiratoria, precisaron los médicos.

La Santa Sede dijo que el papa "está animado", pero una fuente del Vaticano reconoció que fue "un shock para todos".

"Estamos a la espera de ver cómo evoluciona la situación", dijo.

Según los especialistas, las pruebas adicionales permitirán determinar el estadio exacto de la enfermedad y los posibles tratamientos a seguir, como la radioterapia, aunque el pronóstico es muy positivo.

A pocas semanas de un viaje previsto a América Latina, los cirujanos operaron al santo padre el martes en el policlínico romano Gemelli.

Juanita Mora, portavoz de la American Lung Association, explicó a la AFP que cuando este tipo de cáncer "se detecta en fases tempranas, entonces tiene un pronóstico muy, muy bueno".

En la intervención quirúrgica realizada el martes en el hospital Gemelli de Roma se extirpó parte del pulmón derecho del papa, quien ahora está a la espera de los resultados de una biopsia

Otra fuente del Vaticano afirmó que el papa incluso celebró misa este miércoles.

León XIV está en una habitación del décimo piso del hospital, junto a una suite papal con capilla privada que actualmente se encuentra en proceso de renovación.

El Vaticano había indicado antes de la cirugía que el pontífice debía permanecer una semana hospitalizado, y por el momento se desconoce si tendrá que guardar un período de convalecencia más prolongado.