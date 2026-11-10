Revelan imágenes del momento en que agentes ingresan a la bóveda que tenía el expresidente de Paraguay y también del interior del lugar

Varios medios paraguayos revelaron este martes un video en el que se observa el momento en que un grupo de agentes ingresa a la que sería la bóveda oculta del expresidente de Paraguay, Santiago Peña.

La bóveda, según imágenes del Diario La Tribuna Paraguay, se encontraba en una mansión del expresidente en San Bernardino. Estaba completamente vacía cuando fue abierta.

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Sin embargo, el vacío de la bóveda contrastó con la tecnología de la que disponía el lugar.

El recinto estaba protegido con tecnología de reconocimiento de iris y lectura de huellas dactilares, según confirmó el medio paraguayo que divulgó las llamativas imágenes.



La Fiscalía de Paraguay junto a agentes policiales lograron abrir este martes la bóveda secreta de la mansión de Santiago Peña, el expresidente paraguayo destituido tras la debacle del banco Ueno Bank.

La mansión, localizada a las afueras de Asunción, en San Bernardino, tenía una bóveda escondida detrás de una pared falsa que fue descubierta por los fiscales en el allanamiento realizado el pasado domingo.

El Ministerio Público dio a conocer que la bóveda fue abierta este martes y publicó lo que se encontró.

"La bóveda resulta una sala de pánico. No tenía nada al interior. Es una habitación vacía, que es nueva y no se encuentra utilizada", indicó la fiscal delegada, Silvia González.

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"La bóveda resulta una sala de pánico. No tenía nada al interior. Es una habitación vacía, que es nueva y no se encuentra utilizada", indicó la fiscal.

A su vez, explicó que el exmandatario Santiago Peña colaboró para la apertura de la bóveda secreta proporcionando una llave de seguridad. No obstante, indicó que se utilizó "un poco la fuerza" para la apertura.