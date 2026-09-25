Donald Trump vuelve a burlarse de Nicolás Maduro con video de su captura en Caracas el 3 de enero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a burlarse de Nicolás Maduro con un video publicado en sus redes sociales de su captura en Caracas el 3 de enero de este año.

El mandatario recordó la operación Resolución Absoluta que derivó en la captura del dictador venezolano en una acción del ejército de Estados Unidos en territorio venezolano.

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En el video se escucha a Maduro supuestamente retando a Trump a capturarlo desde el Palacio de Miraflores días antes del operativo.

"Acá lo espero en Miraflores, cobarde", se escucha decir a Maduro en el corto de un minuto.

En las imágenes también se observa a Maduro detenido y siendo trasladado en un avión militar a Nueva York, donde actualmente enfrenta a la justicia y está a la espera de juicio.

Aparece así la foto con la famosa indumentaria con la que fue trasladado a Estados Unidos junto a su esposa Cilia Flores.

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A su vez, aparecen imágenes del operativo en Caracas con los aviones de combate despegando y las fuerzas desplegadas en terreno.

El mandatario norteamericano destacó su labor en contra de la dictadura de Venezuela con la captura de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 en una operación cinética que lo terminó llevando a Estados Unidos.

Incluso, una sentencia de una corte federal en Washington reveló este viernes que Estados Unidos utilizó inteligencia artificial en la operación militar que culminó con la captura y extracción del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, un hecho sin precedentes que expone la creciente dependencia tecnológica en misiones de alto riesgo.

El fallo judicial confirma que la plataforma Claude, desarrollada por la firma Anthropic, estuvo directamente vinculada a la misión a través de Palantir, una compañía tecnológica que provee análisis de datos avanzados al gobierno estadounidense.