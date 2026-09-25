NTN24
Viernes, 25 de septiembre de 2026
Viernes, 25 de septiembre de 2026
Irán

Horas después de decir que Irán “no se arrodillará", el régimen le agacha la cabeza a Trump y pide volver al Memorando de Entendimiento

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Masoud Pezeshkian (EFE)
Masoud Pezeshkian (EFE)
El acuerdo de junio buscaba ser un preámbulo para un acuerdo de paz completo, pero se desmoronó rápidamente.

Este viernes, el presidente del régimen de Irán, Masud Pezeshkian, admitió su país quiere regresar al memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos en junio.

Esta sorpresiva declaración del funcionario de la teocracia surge apenas días después de decir que su país no se doblegaría ante Washington.

o

Pezeshkian aplaudió la postura de China al afirmar que deseaba que se reactivara el acuerdo y publicó en X que "Irán comparte este enfoque y subraya la importancia de volver a ese entendimiento".

"Aprecio el apoyo reflexivo y responsable del presidente Xi Jinping para volver al Memorando de Entendimiento de Islamabad y para resolver las diferencias a través del diálogo y la diplomacia", dijo.

Y agregó que "Irán comparte este enfoque y subraya la importancia de volver a esa comprensión, honrar los compromisos ya acordados y crear las condiciones necesarias para que avancen negociaciones serias, sustantivas y orientadas a resultados".

Desde hace semanas, los esfuerzos diplomáticos para acabar la guerra en Medio Oriente, que surgió como respuesta de Estados Unidos e Israel a las hostilidades de Irán a finales de febrero, permanecen estancados.

El acuerdo de junio buscaba ser un preámbulo para un acuerdo de paz completo, pero se desmoronó rápidamente.

Aunque creció el optimismo sobre un eventual escenario en que las conversaciones pudieran reanudarse durante la Asamblea General de la ONU esta semana, Pezeshkian disipó toda ilusión al decir que Irán no "se arrodillará" ante Estados Unidos.

o

Un día después, el presidente iraní bajó nuevamente el tono y dijo en Fox News que su país "no desea continuar" la guerra, pero que depende de Washington terminarla.

Por su parte, el canciller de Irán, Abás Araqchi, tuvo una reunión con el enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, al margen de la Asamblea General.

Sin embargo, de este encuentro no se tienen detalles o avances.

Temas relacionados:

Irán

Régimen de Irán

Estados Unidos e Irán

Gobierno de Estados Unidos

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Con extensos cordones humanos: así preparan los venezolanos el regreso de María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Las posibilidades de que se le otorgue lo que ella está pidiendo son mínimas": abogado sobre Cilia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Ultimátum del gobierno de De la Espriella a alias ´Pinocho’: “Tiene las horas contadas”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Nueva propuesta del régimen de Irán a EEUU: propone abrir por siete días el Estrecho de Ormuz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

NTN24 tuvo acceso a documento que demostraría que el bloqueo para el regreso de María Corina Machado a Venezuela habría sido levantado por el régimen

Delcy Rodríguez (EFE)
Oro venezolano

Delcy y su fiebre del oro: estaría buscando una reunión urgente con el Tesoro de EE. UU. para sacar el oro venezolano en Inglaterra

Félix Plasencia - Foto EFE
Félix Plasencia

Silencio sepulcral: la respuesta de Félix Plasencia cuando NTN24 preguntó la fecha de las elecciones

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

Con extensos cordones humanos: así preparan los venezolanos el regreso de María Corina Machado

Fiscalía de EEUU niega solicitud a Cecilia Flores - Foto EFE(Canva
Cilia Flores

"Las posibilidades de que se le otorgue lo que ella está pidiendo son mínimas": abogado sobre Cilia

Más de Actualidad

Ver más
Cenizas del volcán Etna - Foto: EFE
Volcán

Así se ve desde el aire la erupción de volcán en Italia que obligó el cierre de concurrido aeropuerto

Fuerte oleaje en Honolulu - Foto: EFE
Huracán

Estados Unidos emite alerta de huracán ante el paso de Lowell por el Pacífico

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine-Foto: EFE
Péntagono

General de EE. UU. afirma que tropas se preparan para combates en la Luna luego de que alto mando confirmara que hay armas desplegadas en el espacio

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cenizas del volcán Etna - Foto: EFE
Volcán

Así se ve desde el aire la erupción de volcán en Italia que obligó el cierre de concurrido aeropuerto

Fuerte oleaje en Honolulu - Foto: EFE
Huracán

Estados Unidos emite alerta de huracán ante el paso de Lowell por el Pacífico

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine-Foto: EFE
Péntagono

General de EE. UU. afirma que tropas se preparan para combates en la Luna luego de que alto mando confirmara que hay armas desplegadas en el espacio

Foto: Benjamin Netanyahu
Israel

La explosión provocó un temblor: Israel publicó impactante video de la destrucción de túneles de Hezbolá en una cordillera

Logo de la NASA- Foto: EFE
Nasa

La NASA amplía su contrato con SpaceX e invierte 946 millones de dólares para tres misiones tripuladas adicionales a la EEI

Los miembros de la misión Crew-12 de SpaceX de la NASA-Foto: NASA
Nasa

La tripulación de la misión Crew-12 de la NASA y SpaceX afina detalles para su retorno a la Tierra tras concluir su estancia en la EEI

Selena Quintanilla | Foto: EFE
Selena Quintanilla

Hermanos de Selena Quintanilla se enfrentan a millonaria demanda: esta es la razón

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023