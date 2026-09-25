Horas después de decir que Irán “no se arrodillará", el régimen le agacha la cabeza a Trump y pide volver al Memorando de Entendimiento

Este viernes, el presidente del régimen de Irán, Masud Pezeshkian, admitió su país quiere regresar al memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos en junio.

Esta sorpresiva declaración del funcionario de la teocracia surge apenas días después de decir que su país no se doblegaría ante Washington.

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Pezeshkian aplaudió la postura de China al afirmar que deseaba que se reactivara el acuerdo y publicó en X que "Irán comparte este enfoque y subraya la importancia de volver a ese entendimiento".

"Aprecio el apoyo reflexivo y responsable del presidente Xi Jinping para volver al Memorando de Entendimiento de Islamabad y para resolver las diferencias a través del diálogo y la diplomacia", dijo.

Y agregó que "Irán comparte este enfoque y subraya la importancia de volver a esa comprensión, honrar los compromisos ya acordados y crear las condiciones necesarias para que avancen negociaciones serias, sustantivas y orientadas a resultados".

Desde hace semanas, los esfuerzos diplomáticos para acabar la guerra en Medio Oriente, que surgió como respuesta de Estados Unidos e Israel a las hostilidades de Irán a finales de febrero, permanecen estancados.

El acuerdo de junio buscaba ser un preámbulo para un acuerdo de paz completo, pero se desmoronó rápidamente.

Aunque creció el optimismo sobre un eventual escenario en que las conversaciones pudieran reanudarse durante la Asamblea General de la ONU esta semana, Pezeshkian disipó toda ilusión al decir que Irán no "se arrodillará" ante Estados Unidos.

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Un día después, el presidente iraní bajó nuevamente el tono y dijo en Fox News que su país "no desea continuar" la guerra, pero que depende de Washington terminarla.

Por su parte, el canciller de Irán, Abás Araqchi, tuvo una reunión con el enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, al margen de la Asamblea General.

Sin embargo, de este encuentro no se tienen detalles o avances.