Esperada secuela confirma el regreso de Brad Pitt tras 13 años del estreno de la primera película

Después de más de una década de espera y muchos intentos fallidos por llevarla de nuevo a los cines, ‘Guerra Mundial Z 2’ finalmente avanza con Brad Pitt de regreso como protagonista. Paramount ha cerrado un acuerdo con el actor para volver al personaje de Gerry Lane, mientras que Edward Berger asumiría la dirección de la esperada secuela.

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La información ha sido reportada este viernes por Deadline y Variety, que confirmaron que Pitt de nuevo encabezará el reparto de la película. Berger, reconocido por dirigir ‘Sin novedad en el frente’ y ‘Cónclave’, igualmente trabajará otra vez con el actor después de terminar con él la producción de The Riders, una película de A24 que aún se encuentra en posproducción.

El guion va a estar a cargo de Dennis Kelly y Pitt producirá la película junto con Dede Gardner y Jeremy Kleiner por medio de Plan B Entertainment. Berger participará de igual forma como productor ejecutivo. De momento, los detalles de la historia siguen bajo reserva y Paramount aún no anuncia una fecha de estreno.

La nueva película retomará el universo presentado en 2013, cuando Pitt hizo el papel de Gerry Lane, un antiguo investigador de Naciones Unidas que viajaba distintos países mientras trataba de encontrar una forma de detener una pandemia que convertía a las personas en criaturas violentas.

La primera entrega, dirigida por Marc Forster y basada libremente en la novela de Max Brooks World War Z: An Oral History of the Zombie War, se volvió en un éxito comercial. La producción recaudó más de 540 millones de dólares en todo el mundo, consolidándose así, como una de las películas de zombis más exitosas de su época.

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No obstante, conseguir una segunda parte fue mucho más complicado. Uno de los proyectos previos llegó a tener a David Fincher como director y esperaba nuevamente a Pitt como protagonista, pero Paramount decidió cancelarla en 2019 tras problemas que tenían relación con el presupuesto y la producción.

El estudio de nuevo puso en marcha la franquicia este año. En la CinemaCon 2026, Paramount aseguró que una nueva película de World War Z estaba en desarrollo, pero en ese momento no reveló director y tampoco reparto. La confirmación del regreso de Pitt modifica el panorama del proyecto y otra vez coloca al personaje de Gerry Lane en el centro de la historia.