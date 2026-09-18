NTN24
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Ceuta

Policía española comienza el traslado de migrantes a carpas temporales en el puerto de Ceuta

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Situación en Ceuta - Foto: EFE
Situación en Ceuta - Foto: EFE
Imágenes mostraron a la policía actuando al inicio para contener carreras y aglomeraciones de personas que querían asegurarse una de las cotizadas 1.700 plazas del recinto, tras semanas subsistiendo principalmente en las playas.

Escoltados por la policía, y con momentos de tensión, los migrantes instalados precariamente en las playas de Ceuta comenzaron a ser trasladados a carpas temporales en el puerto de este enclave español, adonde llegaron miles de personas a finales de julio.

Imágenes de la televisión pública mostraron a la policía actuando al inicio para contener carreras y aglomeraciones de personas que querían asegurarse una de las cotizadas 1.700 plazas del recinto, tras semanas subsistiendo principalmente en las playas.

Las nuevas estructuras, que se suman a otras ya existentes, deberían servir para alojar a parte de los migrantes que siguen en la pequeña ciudad autónoma tras la entrada masiva de unos 70.000 desde Marruecos, y aflojar así la presión en algunas zonas.

"Este es un paso clave. Todos sabemos que es importante realojar a esas personas y que no estén durmiendo en la calle y en la playa para que se les pueda filiar y, por lo tanto, agilizar el proceso", defendió este viernes el ministro de Transformación Digital, Óscar López.

o

Pasado el mediodía local, muchos migrantes seguían esperando en largas filas para ser identificados y filiados por las autoridades, y poder acceder así al recinto.

Decenas de miles de migrantes ingresaron a finales de julio en este pequeño enclave español en el norte de África y, aunque la mayoría volvieron a Marruecos, varios miles se quedaron en situación precaria en este territorio de 80.000 habitantes.

Todavía se desconoce cuántas personas estaban en las playas del territorio de 18,5 km2, pero se estima que el número es muy superior a las plazas ofertadas en la nueva estructura del puerto, donde los migrantes tendrán acceso a "duchas, servicios, alimentación o camas nuevas", indicó la fuente.

El traslado se produjo horas después de que un tribunal desestimara la petición de un sindicato policial para frenar el traslado a carpas temporales instaladas en el puerto por el gobierno español, en medio de una pugna con la administración local.

Ante la negativa de la autoridad portuaria ceutí, el gobierno del socialista Pedro Sánchez decidió tomar el control de esta instalación a la administración local, controlada por el Partido Popular (derecha).

o

Para la oposición, sin embargo, las imágenes de la tensión vivida durante el traslado son una muestra más de la mala organización por parte del gobierno central.

"No tiene perdón seguir viendo las imágenes que hemos visto esta mañana, con las carreras, con los disturbios, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (...) sobrepasados, porque no tienen ni medios ni órdenes para actuar", consideró el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desde Melilla, el otro enclave español en el norte de África.

"50 días después el descontrol de Ceuta como ciudad invadida es total", agregó.

"Así es cómo deberían irse. Corriendo. Y cuanto antes", lanzó de su lado el líder de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, en un mensaje en X, publicado junto a un video donde se ve a personas corriendo, presuntamente durante el traslado.

Las autoridades locales cifran en 13.000 los migrantes que permanecen en Ceuta, aunque el gobierno central rebaja la cifra.

Desde el inicio de la crisis, se han producido varios momentos de tensión en el enclave, así como protestas recurrentes de la población local, que reclama el regreso a la normalidad.

El gobierno central busca agilizar la devolución de los migrantes, pero según las leyes debe identificar a cada uno para determinar si tiene derecho a asilo o puede ser retornado, mientras que miles de menores deben recibir protección especial.

Además de la gestión de la crisis humanitaria, Sánchez enfrenta cuestionamientos sobre qué sabía el ejecutivo antes de la masiva entrada de migrantes y cuál fue el rol de Marruecos, un país con el que España lleva años intentando mejorar los vínculos.

Temas relacionados:

Ceuta

Migrantes

España

Policía

Pedro Sánchez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Guerrillera, 'abortera'": habla joven que confrontó a excongresista Farc señalada de graves delitos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Desbloqueo o cuentagotas? El desbloqueo parcial a medios en Venezuela ordenada por el régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen venezolano detiene a Javier Oropeza: Este fue el momento del secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“El Estado no puede ceder territorio ante los criminales”: abogado sobre cifras de las extradiciones en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Tras años de censura del régimen, inicia desbloqueo de medios: "No se trata de una desbloqueada masiva"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Continúa la represión del régimen venezolano pese a la captura de Mafuro - Foto de referencia: EFE
Represión en Venezuela

Informe de la ONU alerta sobre la permanencia de la represión en Venezuela bajo el régimen

Falta de acción del régimen contra los grupos criminales colombianos en su territorio - Fotos: EFE
Cooperación

Importante que el régimen venezolano tome “decisiones” contra los grupos terroristas colombianos

Senador Rick Scott -Foto: EFE
Rick Scott

"Estaba tratando de destruir la relación con los EE. UU.": Rick Scott sobre el legado de Petro

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Juicio contra Alex Saab

Conocimos las revelaciones del acuerdo de culpabilidad de Alex Saab que comprometen a Nicolás Maduro

Presidente de la República, Abelardo de la Espriella. - EFE.
Abelardo de la Espriella

"Es algo que se está remediando": gobierno de la Espriella muestra optimismo ante la desertificación

Más de Actualidad

Ver más
Alias 'Silvana Guerrero', comandante del Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) / Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - Fotos: X / EFE
ELN

GOLPE AL CORAZÓN DEL ELN: Se acercan a 'Silvana Guerrero' y su círculo de seguridad

Funcionaria de la Policía de Carabobo agrediendo a una anciana - Fotos: X
Carabobo

Graban a funcionaria de la Policía de Carabobo agrediendo a una anciana durante un "procedimiento"

Abelardo de la Espriella, presidencial electo de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Reducción de las multas y precios de licencias de conducción: De la Espriella plantea ambiciosa reforma para beneficiar a conductores en Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Alias 'Silvana Guerrero', comandante del Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) / Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - Fotos: X / EFE
ELN

GOLPE AL CORAZÓN DEL ELN: Se acercan a 'Silvana Guerrero' y su círculo de seguridad

La selección Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla - Foto: EFE
Barranquilla

Así avanza la renovación del estadio Metropolitano de Barranquilla que es sede de la Selección Colombia: "Va a estar en boca del mundo"

Funcionaria de la Policía de Carabobo agrediendo a una anciana - Fotos: X
Carabobo

Graban a funcionaria de la Policía de Carabobo agrediendo a una anciana durante un "procedimiento"

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Donald Trump

South Park se burla del presidente Trump y anuncia nueva temporada satirizando ssu recientes decisiones

Diosdado Cabello - EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello, en la mira de la justicia de Chile: ¿podrían extraditar al jefe chavista a EE. UU?

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Encuentro

"Delcy Rodríguez está subordinada a Donald Trump": periodista Orlando Avendaño sobre posible encuentro en Nueva York

Abelardo de la Espriella, presidencial electo de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Reducción de las multas y precios de licencias de conducción: De la Espriella plantea ambiciosa reforma para beneficiar a conductores en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023