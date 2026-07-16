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Jueves, 16 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Número de muertos en Venezuela tras los terremotos aumenta a 4.930

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Daños provocados por los terremotos en Venezuela - Foto: AFP
Daños provocados por los terremotos en Venezuela - Foto: AFP
Las zonas más afectadas por los terremotos en el país suramericano se encuentran en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

Este jueves 16 de julio, el régimen de Venezuela reportó que el número de muertos en el país tras los terremotos aumentó a 4.930.

En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, van 16.740 lesionados.

A su vez, en el informe del régimen se lee que 1.308 réplicas se han contabilizado en la nación suramericana.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

 

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