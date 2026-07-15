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Miércoles, 15 de julio de 2026
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UNICEF

La guerra invisible: 23 millones de niños caerán en la pobreza por conflicto en Oriente Medio, según Unicef

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Israeli bulldozers- Foto: EFE
Israeli bulldozers- Foto: EFE
Un devastador informe de Unicef advierte que hasta 23.4 millones de niños pueden caer en la pobreza a finales de 2026.

Las bombas que caen en Oriente Medio tienen una onda expansiva silenciosa que está cruzando océanos. Unicef lanzó este miércoles una advertencia global muy clara: el impacto económico de este conflicto armado puede empujar a hasta 23,4 millones de niños más a la pobreza extrema antes de que termine 2026, lo que arruinará muchos años de progreso en desarrollo social.

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El estudio analizó la situación económica de 167 países. Descubrió que el precio alto de los alimentos básicos y la crisis energética están causando problemas a las familias más pobres del mundo. Estos problemas hacen que la educación y la nutrición sean muy caras para ellas.

Los dos escenarios de la crisis

La organización de las Naciones Unidas proyecta el futuro inmediato bajo dos alarmantes posibilidades:

El escenario adverso: Si la situación inestable actual no cambia, este año unos 18,3 millones de niños caerán en la pobreza.

El escenario grave: Si las hostilidades continúan durante mucho tiempo o empeoran, la situación será aún más grave. Unos 23,4 millones de niños se verán afectados.

“La infancia está pagando el precio de la escalada del conflicto en Oriente Medio, incluidos niños que viven muy lejos de esa región”, alertó Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef.

 

África y Asia: Las víctimas colaterales

 

De acuerdo con el informe, el 80% del aumento esperado de la pobreza infantil se concentrará en regiones que ya están al límite de sus capacidades. Estas regiones son el sur de Asia y, especialmente, África.

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El documento explica que hay situaciones muy difíciles porque se han bloqueado rutas comerciales importantes y han aumentado los costes de logística:

Somalia: Los precios del combustible subieron mucho después de que el conflicto empeorará a principios de año. Esto hizo que el agua potable y los alimentos fueran más caros. También hizo que las operaciones de ayuda humanitaria fueran más difíciles de realizar.

Etiopía: Los problemas logísticos en todo el mundo aumentaron el precio del diésel en un 31%. Esto hizo que el costo de mover suministros de emergencia para salvar vidas fuera un 70% más alto.

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La organización exige tomar medidas inmediatas que incluye la reestructuración o suspensión temporal de las deudas externas de los países más pobres para liberar recursos, garantizar subsidios a los alimentos y blindar el presupuesto destinado a la salud, nutrición y educación infantil frente a futuras crisis.

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