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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Erling Haaland

Dos leyendas juntas: Erling Haaland presume fotografía junto Michael Jordan durante sus vacaciones y tras el Mundial 2026

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Erling Haaland, delantero de Noruega / FOTO: EFE
Erling Haaland, delantero de Noruega / FOTO: EFE
El delantero noruego publicó en Instagram una imagen junto a la leyenda de la NBA tras la eliminación en cuartos de final.

Las vacaciones del delantero noruego continúan generando atención mediática. Erling Haaland sorprendió a millones de seguidores al compartir una fotografía junto a Michael Jordan, considerado una de las mayores leyendas deportivas de todos los tiempos.

El futbolista del Manchester City utilizó su cuenta de Instagram para publicar la instantánea, acompañada de: "No hace falta pie de foto".

La imagen muestra a ambos deportistas sonriendo mientras posan luciendo gafas de sol y pantalones cortos. Haaland viste un polo negro y sandalias, mientras que el exjugador de baloncesto optó por una camiseta blanca y zapatillas deportivas.

Este encuentro se produjo tras varias semanas intensas para el atacante de 26 años. Noruega finalizó su participación en el Mundial 2026 al alcanzar los cuartos de final, donde fueron eliminados por Inglaterra con un marcador de 2-1. A pesar del resultado adverso, el torneo dejó una profunda huella en el goleador.

"Creo que esto me ha cambiado la vida", expresó Haaland al referirse a la experiencia vivida durante el certamen, según recogió la revista People.

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Desde la conclusión del Mundial, el delantero ha iniciado un periodo de descanso que ha estado marcado por diversas apariciones públicas. La fotografía con Jordan representa uno de los momentos más destacados de estas vacaciones, generando miles de reacciones en redes sociales.

El encuentro entre dos figuras de diferentes disciplinas deportivas no solo llama la atención por el estatus de ambos, sino también por lo inusual de ver a personalidades de este nivel compartiendo un momento informal. Jordan, de 62 años, permanece como un ícono global del deporte décadas después de su retiro de las canchas de baloncesto.

Haaland, quien durante la temporada con el Manchester City se consolidó como uno de los goleadores más letales del fútbol mundial, aprovecha este tiempo para recuperarse física y mentalmente antes del inicio de la nueva temporada.

Sus vacaciones han incluido diferentes destinos y actividades, aunque pocos encuentros han generado tanto interés como esta fotografía con la leyenda de la NBA.

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