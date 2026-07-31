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Viernes, 31 de julio de 2026
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Gustavo Petro

Gustavo Petro arremete contra el nombramiento de Ana María Vesga como Ministra de Salud: asegura que el sistema “se entrega a los dueños de las EPS”

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
_ministra de salud designada, Ana María Vesga y Gustavo Petro- Foto: EFE
_ministra de salud designada, Ana María Vesga y Gustavo Petro- Foto: EFE
El presidente saliente cuestionó la designación de la exdirectora de Acemi por parte del mandatario electo Abelardo de la Espriella.

Un fuerte choque político se desató en Colombia tras la designación de Ana María Vesga como próxima ministra de Salud por parte del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El anuncio provocó una inmediata y severa reacción del mandatario saliente, Gustavo Petro, quien sostuvo que la cartera sanitaria quedará bajo el control de los intereses privados de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

A través de sus redes sociales, Petro criticó de manera contundente la llegada de la exdirigente gremial al Gabinete entrante.

"La salud se entrega en el próximo gobierno a los dueños de las EPS. Ya saben lo que va a pasar: sostendrán las EPS privadas con el dinero de los colombianos y colombianas, un regreso a la nada y al desmantelamiento del derecho a la salud", aseveró el jefe de Estado.

En un pronunciamiento posterior, Petro advirtió que hará públicas investigaciones relacionadas con la destinación de fondos del erario en favor de aseguradoras como Coosalud y Keralty, cuestionando que la dirección del sistema de salud pública quede en manos de figuras vinculadas a dichas estructuras.

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Por su parte, la ministra designada, quien lideró el gremio Acemi hasta su nombramiento, afirmó que asumirá el cargo con el propósito de centrarse en la atención a los pacientes y en la recuperación de la confianza financiera de un sector sumergido en una profunda crisis.

De la Espriella, entre tanto, encomendó a Vesga la ejecución de un plan de choque para hacer frente al desabastecimiento de medicamentos, sanear las deudas del sistema y frenar la corrupción.

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La gestión de Vesga estará marcada desde el primer día por el desafío de estabilizar la operatividad del sector mientras sortea el escrutinio de la oposición y los posibles condicionamientos jurídicos sobre sus decisiones de gobierno.

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