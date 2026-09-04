“Ayer fue el peor césped que Vila ha tenido jamás, lleno de agujeros”: Así crítico Neymar el campo de juego tras sufrir una nueva lesión y quedar fuera de la Copa de Brasil
El astro del fútbol brasileño Neymar responsabilizó de forma contundente al estado del terreno de juego en el estadio Vila Belmiro por la lesión muscular que sufrió durante el partido entre Santos y Palmeiras, correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Brasil.
El capitán del conjunto albinegro fue sustituido en el descanso tras presentar intensos dolores en el muslo derecho en los minutos finales de la primera parte.
El Santos, que necesitaba revertir un marcador adverso de 3-0 en la ida, no logró superar el empate sin goles y quedó eliminado del certamen nacional, en una jornada en la que otros dos futbolistas de la plantilla debieron abandonar la cancha por problemas físicos.
“Quería felicitar al responsable de la cancha en el Vila Belmiro. El de ayer fue el peor césped, lleno de huecos porque hicieron una descompactación un día antes del partido. ¡Increíble!”, publicó Neymar en sus redes sociales.
El futbolista ya había manifestado sus reservas sobre la superficie del juego antes del inicio del encuentro, señalando que los huecos e irregularidades obligaban a un esfuerzo mecánico desmedido al frenar y arrancar.
Además de Neymar, los jugadores Lucas Veríssimo y Barreal tuvieron que retirarse de la cancha por molestias musculares atribuidas al desgaste provocado por la superficie.
El empate a cero selló la salida del Santos del torneo de copa en cuartos de final, sumando una dura baja deportiva para el club de cara a los compromisos de la temporada.