Terribles crímenes de alias ‘Pollo’: acusado de reclutamiento y vinculado al asesinato de una menor

l 28 de septiembre, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la captura de alias “Pollo”, cabecilla de comisión de la Estructura 33. Según De la Espriella, al capturado se le investiga por su relación con el asesinato de Mónica Liseth Beltrán, menor de 14 años, quien fue víctima de reclutamiento forzado. Alias “Pollo” fue detenido en el barrio Villa Paz de Tibú por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía. Le incautaron una pistola y 12 cartuchos. En entrevista con NTN24, el abogado Adel González, representante legal de la Corporación Rosa Blanca, se refirió al flagelo del reclutamiento forzado que afecta a las comunidades vulnerables.