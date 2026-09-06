Fiesta patronal en México terminó en tragedia: explosión de fuegos pirotécnicos mató al menos a 10 personas y dejó más de 60 heridos

Una fiesta patronal en México terminó en tragedia tras la explosión de fuegos pirotécnicos en una iglesia, matando al menos a 10 personas y dejando más de 60 heridos, según los reportes de las autoridades.

En un comunicado, el gobierno local indicó que el hecho ocurrió durante la noche del sábado en la comunidad de Santa María Canchesdá, Estado de México, cuando explotó el material pirotécnico almacenado en un espacio de la parroquia que se usaba como bodega.

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De acuerdo con videos divulgados por la prensa local, el estallido se presentó justo cuando decenas de personas celebraban frente a la iglesia la quema del tradicional toro, hecha de caña y cargada de pirotecnia, y que es transportada en andas por vecinos de la comunidad.

Ante la imponente explosión, el fuego se alzó sobre la plaza del pueblo, lo que obligó a los asistentes a huir de las llamas, según se apreció en las imágenes divulgadas.

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Medios de comunicación mexicanos indicaron que la enorme conflagración ocasionó el desplome de paredes y destruyó locales vecinos, cuyos escombros habrían aplastado a numerosos asistentes.

En medio del caos y los escombros, bomberos y numerosos cuerpos de emergencia se trasladaron al sitio posteriormente para atender a las víctimas.

En México, el uso de fuegos artificiales en celebraciones populares se traduce en una antigua tradición que en ocasiones ha provocado tragedias, ya sea por estallidos descontrolados o incendios en los lugares donde se producen, habitualmente fábricas artesanales.