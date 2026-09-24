La Vinotinto conquistó la medalla de oro tras una remontada agónica frente a Chile en los Juegos Suramericanos 2026

Venezuela conquistó la medalla de oro del fútbol femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 después de empatar 1-1 ante Chile en el tiempo reglamentario e imponerse en una dramática definición desde el punto penal. El título se consiguió luego de un agónico empate en los minutos finales que llevó el partido hasta los doce pasos en el estadio de la Asociación Rosarina de Fútbol, en Argentina.

El partido inició con Chile creando las más importantes ocasiones de peligro. La arquera venezolana Valeria Rebanales fue clave en el primer tiempo para dejar su arco en cero y evitar que el conjunto chileno se llevara la ventaja antes del descanso.

La Roja después de tanto insistir halló el gol al comienzo de la segunda mitad. A los 49 minutos, Antonella Martínez aprovechó una jugada hecha por Vaitiare Pardo para anotar el 1-0 y poner a Chile en ventaja en una final que ya parecía encaminarse para el equipo dirigido por Luis Mena.

Chile ha tenido oportunidades para ampliar la diferencia, pero no logró concretar el partido. Cuando el reloj marcaba el final y el oro destinado a la selección chilena, Venezuela pudo encontrar una última oportunidad.

En el minuto 90, una mano dentro del área fue sancionada como penal a favor de la Vinotinto. Karla Alfonzo se quedó con la responsabilidad y anotó en el tiempo añadido para poner el 1-1 en el marcador. El empate provocó que se tuviese que definir la medalla de oro desde los 12 pasos.

En la tanda, Venezuela de nuevo contó con Rebanales como figura. La guardameta pudo tapar dos penales de Chile y también convirtió uno de los lanzamientos de su selección. Karla Alfonzo, Abril Alejo y Yailyn Suárez igualmente convirtieron para la Vinotinto, que logró imponiéndose en la serie y se quedó con la medalla de oro.

El resultado ha tenido un componente de revancha deportiva. Chile fue derrotó 3-0 a Venezuela en la fase de grupos y llegaba a la final tras completar esa etapa con puntaje perfecto. No obstante, la definición por el campeonato tuvo un desarrollo totalmente distinto y finalizó favoreciendo al conjunto venezolano.

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Con este triunfo, Venezuela obtuvo su segundo oro consecutivo en el fútbol femenino de los Juegos Suramericanos, luego del título conseguido en Asunción 2022. Pese a que el torneo corresponde a la categoría Sub-20, Venezuela participó con un equipo Sub-17 siendo parte de su preparación para el Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2026, que se prevé entre octubre y noviembre.

Chile, por su parte, logró la medalla de plata y Uruguay el bronce después de vencer a Paraguay en la definición por penales en el partido por el tercer puesto.