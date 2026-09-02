"Detrás de ese billón de vistas hay mucho más que un número": la canción ‘Colgando en tus manos’ supera las mil millones de reproducciones y entra a exclusivo club de YouTube

‘Colgando en tus manos’, uno de los más grandes éxitos de la música en español de las últimas dos décadas, ha superado ya los 1.000 millones de reproducciones en YouTube y ahora hacer parte del Billion Views Club, lista que junta a los videoclips que alcanzaron esa cifra en la plataforma.

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El tema, que es interpretado por el venezolano Carlos Baute y la española Marta Sánchez, llegó a este nuevo hito el martes 1 de septiembre, cerca de 18 años tras su lanzamiento. La canción se publicó en 2008 como parte del álbum ‘De mi puño y letra’ y se convirtió en una de las piezas más importante de la carrera de los dos artistas.

La llegada al club del billón refleja de igual forma la permanencia de una canción que logró mantenerse vigente tiempo luego de su explosión al principio.

‘Colgando en tus manos’ fue uno de los grandes fenómenos del pop latino a finales de la década de los 2000 y consiguió conquistar al público de diferentes mercados de habla hispana.

En España, el tema ha llegado al número uno de las listas de LOS40 siete semanas de forma no consecutiva, así como también obtuvo posiciones que son muy bien resaltadas en los principales rankings de música latina. En Billboard, llegó al primer lugar de Latin Pop Airplay y alcanzó al cuarto puesto de Hot Latin Songs.

El videoclip ayudó sobre todo a ampliar el impacto de la canción. Grabado en Bulgaria, deja ver a Baute y Sánchez recorriendo diferentes escenarios de la ciudad, con escenas en las que están juntos antes de cerrar la producción en el escenario de un teatro.

El nuevo récord, además, llevó a Baute a recordar el significado personal que tiene la canción. El cantante ha celebrado el haber llegado al billón de reproducciones con un mensaje dirigido a quienes en muchos años hicieron suyo el tema.

“Detrás de ese billón de vistas hay mucho más que un número. Hay historias. Hay amores. Hay recuerdos”, expresó el artista.

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También agradeció a Marta Sánchez por haber sido parte de una colaboración que se convirtió en uno de los duetos más populares del pop en español. Para el cantante, la canción ya no pertenece exclusivamente a sus intérpretes y ahora hace parte de las historias personales de los que la escucharon.

El billón de reproducciones hace a ‘Colgando en tus manos’ en mucho más que un recuerdo de una época: ahora es la confirmación de que una canción que se estrenó en 2008 aún puede generar millones de reproducciones y conectar con nuevas generaciones en la era del streaming.