Presidente Abelardo de la Espriella anuncia que fue abatido alias "Robinson Gutiérrez", implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que fue abatido alias "Robinson Gutiérrez", implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

"Robinson Gutiérrez", cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, fue dado de baja en Tello (Huila), durante una operación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea que golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.

De acuerdo con lo que publicó el mandatario, Robinson dirigía extorsiones y amenazas contra campesinos, el reclutamiento de menores y acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en Huila y Caquetá.

En medio de la operación, que se suma a las otras ordenadas por el presidente De la Espriella y que han dado de baja o capturado a varios cabecillas criminales, tres integrantes más fueron capturados.

"¡Importante resultado! Hace pocos minutos, en la vereda El Cadillo, en Tello (Huila), una operación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez", escribió De la Espriella en su cuenta oficial de X.

El mandatario precisó: "Alias 'Robinson Gutiérrez', cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, fue dado de baja. Este criminal está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen".

Cabe resaltar que, en el mismo mensaje, el jefe de Estado, quien está cerca de cumplir dos meses en el poder, aclaró que se trata de un resultado preliminar y que será el mismo quien amplíe la información "una vez concluya la verificación".

Miguel Uribe Turbay fue víctima de un magnicidio el pasado 7 de junio de 2025 en medio de un acto político en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón de Bogotá, donde fue baleado.

Aunque sobrevivió a las primeras semanas del ataque, las graves heridas que recibió provocaron su fallecimiento meses después a causa de las graves complicaciones médicas.

Las autoridades colombianas han judicializado a nueve personas implicadas en el magnicidio contra el entonces aspirante presidencial.

VEA TAMBIÉN Miguel Uribe Londoño, papá del exsenador asesinado, será el embajador en Reino Unido o

El joven de 15 años que accionó el arma en el lugar de los hechos fue capturado el mismo día del atentado y condenado a 7 años de cárcel en un centro para adolescentes.