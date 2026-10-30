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Estos fueron los votos que recibió Luis Díaz en el Balón de Oro 2026: cinco países lo incluyeron entre sus favoritos

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich - Foto: EFE
El colombiano finalizó en el puesto 24 de la clasificación, empatado con Nuno Mendes, según los resultados explicados por France Football.

Luis Díaz logró ocho puntos en la votación del Balón de Oro 2026 y se quedó en la posición 24 entre los 30 futbolistas nominados al galardón. La revista France Football y el diario L’Équipe difundieron este viernes 30 de octubre el desglose de los resultados, que dejó conocer cómo se distribuyeron los votos para elegir al mejor jugador de la temporada.

El extremo colombiano, figura del Bayern Múnich, quedó igualado en puntuación con el portugués Nuno Mendes, lateral del París Saint-Germain, quien de igual forma acumuló ocho unidades, pero ocupó el puesto 23 en la clasificación.

La votación dejó a Díaz por delante de otros nombres reconocidos del fútbol internacional, como Marquinhos, Dayot Upamecano y Bruno Fernandes. No obstante, el resultado estuvo lejos de los primeros lugares, dominados por Harry Kane y Kylian Mbappé.

Uno de los detalles que dejó la publicación de los resultados fue el origen de los puntos que obtuvo el colombiano. Los periodistas de cinco países lo ubicaron entre sus diez mejores futbolistas de la temporada: Colombia, Bélgica, Curazao, Ecuador y Paraguay.

Ningún representante lo escogió como el mejor jugador del mundo, mientras que 95 de los 100 votantes no lo habían incluido en sus respectivas listas de diez favoritos.

El resultado demuestra una votación con respaldo puntual para el atacante, pero sin suficiente consenso entre los periodistas que encargaron elegir al ganador. La clasificación igualmente permite dimensionar la distancia entre la posición de Díaz y los principales candidatos de esta edición.

El colombiano llegó a la ceremonia luego de una temporada destacada con el Bayern Múnich. En su primera campaña con el club alemán jugó 51 partidos, anotó 26 goles y entregó 23 asistencias, además de conquistar tres títulos.

La disputa por el primer lugar fue mucho más cerrada. El delantero inglés Harry Kane consiguió 1.055 puntos y se quedó con el Balón de Oro, apenas 28 unidades por encima del francés Kylian Mbappé, quien quedó segundo con 1.027.

El podio lo completó el español Lamine Yamal, del Barcelona, con 881 puntos. Más atrás quedaron Rodri, con 726, y Lionel Messi, quien ocupó la quinta posición con 612.

La distancia entre Kane y Mbappé fue una de las más estrechas en la historia del premio. Según los datos divulgados, el atacante del Bayern obtuvo la máxima puntuación de los periodistas en 40 ocasiones, frente a las 23 veces en que fue elegido Mbappé.

Para Luis Díaz, el puesto 24 representa su segunda aparición entre los 30 finalistas del Balón de Oro. En 2022, cuando jugaba para el Liverpool, alcanzó la casilla 17. Cuatro años después, figura de nuevo entre los nominados, pero con una puntuación considerablemente menor a la de los aspirantes al premio.

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