De arengas antiimperialistas a imitar a Estados Unidos: El giro en el discurso militar del régimen venezolano

El giro en el discurso del régimen venezolano. El mayor general Rubén Darío Belzares Escobar, quien dirige las operaciones militares del país, ahora exalta la disciplina, el porte marcial y la conducta irreprochable en una puesta en escena que evoca al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, algo que contrasta con décadas de discurso antiimperialista.