Duró tres días en el cargo: Abelardo de la Espriella pide la renuncia al presidente de Colpensiones tras su presentación en la Comisión Séptima del Senado

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella solicitó este jueves 24 de septiembre la renuncia inmediata al presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya, tan solo tres días después de haber asumido la conducción de la entidad pública administradora de pensiones.

La decisión del Ejecutivo nacional se produjo tras la intervención del funcionario ante la Comisión Séptima del Senado de la República, escenario en el cual legisladores de diversas bancadas cuestionaron severamente su falta de dominio técnico y la imprecisión en los datos presupuestales presentados.

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Durante el debate de control político, convocado para evaluar las partidas asignadas a la entidad en el Presupuesto General de la Nación para 2027 y aclarar las alertas sobre un eventual déficit en el pago de obligaciones de la presente vigencia, el director admitió no profundizar en los temas operacionales por encontrarse en su segundo día de labores.

La exposición generó desconcierto en el recinto parlamentario al registrarse contradicciones sobre el déficit real del sistema y un intento fallido por delegar las explicaciones financieras en una asesora técnica, situación que motivó reclamos formales por parte de los senadores presentes.

“La decisión se produce después de la presentación realizada por el funcionario ante la Comisión Séptima del Senado, en la que se evidenciaron dificultades para responder con precisión sobre asuntos fundamentales. En este Gobierno no hay cargos para aprender sobre la marcha cuando están en juego asuntos esenciales; las pensiones de los colombianos exigen el máximo rigor, conocimiento y responsabilidad”, puntualizó la Presidencia de la República mediante un comunicado oficial.

Los cuestionamientos formulados por congresistas de distintas orillas políticas precipitaron la determinación de la Casa de Nariño, al considerar desatinadas las declaraciones en las que el exfuncionario argumentó que lo habían “tirado a los toros” en su citación al Capitolio.

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Con este movimiento, la administración de Abelardo de la Espriella busca enviar un mensaje de firmeza técnica e idoneidad en la dirección de las agencias del Estado, reafirmando que no tolerará improvisaciones en la protección de los ahorros pensionales del país.