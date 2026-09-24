EE. UU. designa 24 carteles y pandillas de Latinoamérica como organizaciones terroristas extranjeras

Bajo una declaración conjunta entre EEUU y los países integrantes del Escudo de las Américas, el Departamento de Estado ha dado a conocer un comunicado por medio del cual se ratifica la designación de 24 carteles y pandillas de latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras con la finalidad de mantener a la nación norteamericana “segura” y proteger el “hemisferio occidental”.