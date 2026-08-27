Poderoso general de Estados Unidos visita estratégica región de Colombia en lucha contra el Narco

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, visitó la población de Tumaco, en el Pacífico colombiano para coordinar con las fuerzas militares de Colombia operaciones de inteligencia y seguridad contra las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado. El periodista Felipe Quintero y Carlos Augusto Chacón, director del instituto de Ciencia Política de Colombia, analizaron este tema en El Informativo de NTN24.