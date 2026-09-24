“Mientras Venezuela siga en manos de Delcy y de los mafiosos, habrá un cáncer de narcotráfico gigante”: Pacho Santos

El exvicepresidente colombiano Francisco “Pacho” Santos se refirió en NTN24 a la intervención de Colombia ante la 81.º Asamblea General de la ONU, que estuvo a cargo de José Manuel Restrepo, actual vicepresidente del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Asimismo, abordó la gestión del actual mandatario y las operaciones que ha librado contra la criminalidad en distintas partes del país. “Las condiciones en las que está operando hoy el presidente son las correctas”, comentó. En cuanto al tema de Venezuela, que también fue abordado por Colombia en la ONU, aseguró que “mientras Venezuela siga en manos de Delcy y de los mafiosos, habrá un cáncer de narcotráfico gigante”.