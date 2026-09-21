El alcalde Alejandro Char y el presidente de la FCF se pronunciaron sobre supuesto cambio de sede de la final de la Copa Sudamericana que le corresponde a Barranquilla

Un rumor difundido en redes sociales generó controversia en las últimas horas al sugerir que la Conmebol estudiaría cambiar la sede de la final de la Copa Sudamericana si dos equipos brasileños disputaran el título.

Sin embargo, las autoridades colombianas del fútbol y la alcaldía de Barranquilla reaccionaron de inmediato para desmentir categóricamente estas versiones y ratificar que el Estadio Metropolitano de la ciudad del Atlántico será el escenario del partido definitivo.

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El rumor se originó a partir de un comentario publicado en redes sociales y del periodista brasileño Vicente Dattoli. La versión indicaba que si Vasco da Gama y Atlético Mineiro, ambos clubes brasileños que disputan las semifinales, llegaban a la final, solicitarían a la Conmebol trasladar el partido a territorio brasileño.

La respuesta de las autoridades colombianas fue contundente. Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, calificó el rumor como "totalmente irresponsable y descabellado" en declaraciones a medios locales. "¡La final es en Barranquilla! Allá se jugará el 21 de noviembre, eso está confirmado. ¡Esto no es un campeonato de barrio!", afirmó categóricamente el dirigente.

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Por su parte, Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, ratificó que la ciudad no perderá la sede bajo ninguna circunstancia, independientemente de los equipos que clasifiquen. El mandatario recordó la importante inversión económica que se está realizando en la remodelación del Estadio Metropolitano para cumplir con los estándares internacionales exigidos por la confederación sudamericana.

Los preparativos para el evento continental avanzan sin modificaciones. La ciudad caribeña colombiana ha sido designada como sede desde hace meses, y las obras de adecuación del estadio continúan según lo planeado. La inversión conjunta entre autoridades locales y la federación busca garantizar un evento de categoría mundial.