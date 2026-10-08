Ecuatorianos que se encuentren en Cuba y Venezuela no podrán votar en las elecciones de noviembre

Los ecuatorianos residentes en Cuba y Venezuela no van a poder participar en las elecciones que se prevén para el próximo 29 de noviembre, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador resolviera no instalar centros de votación en esos países.

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La decisión la aprobó la unanimidad este miércoles 7 de octubre y afecta a las zonas electorales de La Habana, Caracas y Valencia. El organismo electoral argumentó que en este momento no hay condiciones operativas que se requieren para organizar los comicios.

Según el informe técnico presentado al pleno del CNE, Ecuador no tiene actualmente representaciones diplomáticas operativas en Cuba y Venezuela, lo que hace difícil coordinar aspectos esenciales de la jornada electoral.

Entre las actividades que no se podrían garantizar la selección de recintos, la conformación y capacitación de las Juntas Receptoras del Voto, el traslado de los paquetes electorales y la asignación de recursos para llevar a cabo la jornada.

Las elecciones del 29 de noviembre se convocan para elegir prefectos, vice prefectos, alcaldes, concejales y vocales de juntas parroquiales en Ecuador, así como también de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Los ecuatorianos residentes en el exterior se encuentran habilitados para votar en la elección del CPCCS, pese a que el sufragio para quienes viven fuera del país es facultativo. El CNE estableció un registro electoral de 13,8 millones de personas para estos comicios, incluyendo más de 496.000 electores inscritos en las tres circunscripciones especiales del exterior.

La consejera Elena Nájera detalló que la información que remitió la Cancillería identificó condiciones que impiden desarrollar de forma adecuada el proceso en las tres zonas afectadas. La resolución la respaldó los cinco integrantes del pleno del CNE.