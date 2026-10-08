ONG denuncia deportaciones de más de 500 migrantes, incluidos venezolanos, a África desde Estados Unidos

Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que Estados Unidos deportó a más de 500 migrantes a países africanos que no eran sus naciones de origen, entre los que se encuentran ciudadanos venezolanos, sin brindarles una oportunidad real de poder cuestionar su traslado.

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Según un informe de 125 páginas, las expulsiones suceden entre enero de 2025 y agosto de 2026 como parte de la política del gobierno de Donald Trump para enviar a terceros países a personas las cuales no podían ser deportadas de forma directa a sus lugares de origen por los riesgos que enfrentaban. Los datos citados por HRW son provenientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La organización documentó 24 casos por medio de entrevistas realizadas entre febrero y julio de 2026. Los migrantes fueron enviados a Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Esuatini y Sudán del Sur.

HRW aseguró que varios de los afectados recibieron poca o ninguna información acerca de su destino y, en ciertos casos, tuvieron menos de 24 horas para tratar de recurrir a la decisión o comunicarse con sus abogados. Igualmente denunció que algunos fueron detenidos al llegar y luego enviados a sus países de origen, donde podían enfrentar persecución o tortura.

Entre los casos documentados figura el de un ciudadano etíope que obtuvo protección para no ser enviado a Etiopía por el riesgo de tortura. Según su testimonio, un agente de ICE firmó en su nombre un documento para enviarlo a Chad, pero finalmente terminó en Camerún.

La organización además identificó por lo menos 12 personas LGBT deportadas a países africanos que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Reuters documentó anteriormente casos de venezolanos y cubanos enviados a Liberia bajo acuerdos de terceros países.

HRW ve que estas prácticas pueden vulnerar las obligaciones de Estados Unidos de debido proceso y el principio internacional de no devolución, que impide trasladar a una persona a un lugar donde pueda enfrentar persecución, tortura u otros daños graves.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene espera analizar en diciembre la legalidad de esta política. Por el momento, permite que sigan las deportaciones a terceros países.