Pandillas De territorio de pandillas a base militar: impactantes imágenes del estadio recuperado en Haití noviembre 13, 2026 Por: Redacción NTN24 El presidente Nayib Bukele reveló un hallazgo macabro durante la intervención: dentro del estadio fueron encontrados varios cráneos humanos. También le puede interesar Pandillas De territorio de pandillas a base militar: impactantes imágenes del estadio recuperado en Haití Gustavo Petro Documento explosivo señala a Gustavo Petro como legitimador del régimen de Nicolás Maduro tras fraude electoral 2024 Administración Federal de Aviación Este es el impactante cambio en el tráfico aéreo captado por Flightradar24 tras suspensión de todos los despegues en aeropuertos de Estados Unidos Eduardo Battistini "EE. UU. debe entender que un dólar para el régimen de Delcy Rodríguez no va para los venezolanos": Eduardo Battistini Aeropuertos Caos aéreo en Estados Unidos por falla masiva: estamos en aeropuerto y así se vive la crisis Perkins Rocha Así fue la visita de eurodiputados a la casa de Perkins Rocha: "Entraron a pesar de los obstáculos" Compartir en: