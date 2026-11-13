NTN24
Viernes, 13 de noviembre de 2026
Viernes, 13 de noviembre de 2026
Pandillas

De territorio de pandillas a base militar: impactantes imágenes del estadio recuperado en Haití

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente Nayib Bukele reveló un hallazgo macabro durante la intervención: dentro del estadio fueron encontrados varios cráneos humanos.

También le puede interesar

Vehículos del ejército salvadoreño dentro del estadio Sylvio Cator, en una zona anteriormente controlada por pandillas en Puerto Príncipe, Haití-Foto: AFP
Pandillas

De territorio de pandillas a base militar: impactantes imágenes del estadio recuperado en Haití

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - Foto AFP
Gustavo Petro

Documento explosivo señala a Gustavo Petro como legitimador del régimen de Nicolás Maduro tras fraude electoral 2024

Caos en aeropuertos DE EE. UU. Foto de referencia: Canva
Administración Federal de Aviación

Este es el impactante cambio en el tráfico aéreo captado por Flightradar24 tras suspensión de todos los despegues en aeropuertos de Estados Unidos

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Eduardo Battistini

"EE. UU. debe entender que un dólar para el régimen de Delcy Rodríguez no va para los venezolanos": Eduardo Battistini

Caos en aeropuertos DE EE. UU. tras suspensión de vuelos por falla en comunicaciones - Foto de referencia: Canva
Aeropuertos

Caos aéreo en Estados Unidos por falla masiva: estamos en aeropuerto y así se vive la crisis

Eurodiputados Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías junto a Perkins Rocha | Foto: @hermanntertsch
Perkins Rocha

Así fue la visita de eurodiputados a la casa de Perkins Rocha: "Entraron a pesar de los obstáculos"

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Tres años es el tiempo mínimo": así es la hoja de ruta para la transición hacia la democracia en Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Por primera vez, nos explican en qué están utilizando el dinero del petróleo”; exdiputado venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

En la mira de Diosdado Cabello y la DGCIM: regresar a Venezuela, un riesgo para los exiliados

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Documento explosivo señala a Gustavo Petro como legitimador del régimen de Nicolás Maduro tras fraude electoral 2024

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Estamos felices porque ese gringo se va”: el desafiante mensaje de los migrantes con destino a EE. UU. a Donald Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Confirman que emergencia por disparos cerca a la Casa Blanca en EE. UU. dejó al menos 6 fallecidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Estadio Sylvio Cator - Captura video Presidencia de El Salvador
Haití

Los macabros hallazgos en estadio controlado por pandillas que recuperó Bukele en Haití

Perkins Rocha (AFP)
Perkins Rocha

"Hoy fueron 20 hombres, me parece exagerado para custodiar a una sola persona": reveladora entrevista de Perkins Rocha en NTN24

Foto: International Crisis Group
ELN

Impactante video: guerrilleros del ELN muestran cómo usan drones convencionales para atacar al Ejército

Mensaje de migrantes con destino a Estados Unidos a Donald Trump - Fotos: AFP
Migrantes

“Estamos felices porque ese gringo se va”: el desafiante mensaje de los migrantes con destino a EE. UU. a Donald Trump

Migrantes - Foto: NTN24
Migrantes Estados Unidos

Avanza caravana migrante: en 2027 todos los estados de la frontera de EE. UU. con México serán gobernados por demócratas

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella

"Les voy a dar la bienvenida a la Patria Milagro": Abelardo de la Espriella anunció objetivos de alto valor en San Andrés y ordenó traslados de reos desde la isla a cárceles de máxima seguridad

Coordinador regional de Vente Venezuela en el estado Zulia- Gustavo Ruiz
Venezuela

¿Se acerca la llegada de María Corina Machado? Coordinador estatal de Vente Venezuela regresa a Venezuela y la líder democrática lo celebra

Funcionarios trasladan a personas afectadas por intoxicación en el estado Táchira (Venezuela) - Fotos: X
Intoxicación

Desmayos, dolores de cabeza e irritación ocular: los síntomas de 68 afectados por intoxicación en una escuela del Táchira

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

IDEA y la dignidad humana como frontera de la democracia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Nayib Bukele

Bukele y los bombardeos que encienden la esperanza de un pueblo en el olvido

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Danilo Rojas, presidente de la JEP en Colombia. (EFE)
JEP

Presidente de la JEP anunció en dónde se harán recortes tras reducción presupuestal y confirmó cambio de sede en 2027

Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella

"Les voy a dar la bienvenida a la Patria Milagro": Abelardo de la Espriella anunció objetivos de alto valor en San Andrés y ordenó traslados de reos desde la isla a cárceles de máxima seguridad

Coordinador regional de Vente Venezuela en el estado Zulia- Gustavo Ruiz
Venezuela

¿Se acerca la llegada de María Corina Machado? Coordinador estatal de Vente Venezuela regresa a Venezuela y la líder democrática lo celebra

Funcionarios trasladan a personas afectadas por intoxicación en el estado Táchira (Venezuela) - Fotos: X
Intoxicación

Desmayos, dolores de cabeza e irritación ocular: los síntomas de 68 afectados por intoxicación en una escuela del Táchira

Santiago Peña - AFP
Paraguay

Primeras imágenes de Santiago Peña en su comparecencia ante la Fiscalía para declarar en medio de la crisis en Paraguay

Tesla - Canva
Tesla

Tesla presentó su nuevo carro capaz de volar y hacer giros en el aire: alcanzaría más de 370 km/h y estas son las imágenes de las impactantes demostraciones

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Frontera con Colombia

Muros en la frontera entre Colombia y Venezuela: así es la propuesta de Abelardo de la Espriella

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023