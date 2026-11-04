"Mis padres sacrificaron sus carreras": esta es la historia de venezolano que huyó del régimen y ganó un escaño en las elecciones del martes en Estados Unidos

Samuel Vílchez Santiago, quien llegó a Estados Unidos junto a su familia tras huir de la persecución, acaba de dar un salto decisivo en su trayectoria: ganó un puesto en la Cámara de Representantes de Florida, tras imponerse en las elecciones del 3 de noviembre en el Distrito 43.

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Consiguió 31.519 votos, los cuales equivalen al 66,17 %, frente a los 16.112 sufragios del republicano Jorge Malavet, según los resultados no oficiales difundidos por las autoridades electorales del estado. El distrito representa parte del condado de Orange, en Florida Central, una zona que incluye comunidades de East Orlando.

Pero su llegada a la política estatal empezó mucho antes de esta victoria. Vílchez Santiago nació en Maracaibo, Venezuela, y se trasladó a Orlando en 2010, cuando tenía 13 años, luego de que sus padres pidieran asilo político en Estados Unidos. La familia llegó sin hablar inglés y tuvo que reconstruir su vida desde ceros.

El cambio igualmente implicó sacrificios profesionales para sus padres. Su madre, odontóloga y propietaria de una clínica en Venezuela, inició trabajando en McDonald’s; su padre, ingeniero informático y empresario, aceptó empleos lavando vehículos en el aeropuerto.

“Mis padres sacrificaron sus carreras para asegurarse de que yo y mi hermana tuviéramos un mejor futuro”, recordó en una entrevista con Orlando Open Podcast.

En Florida, Vílchez Santiago se graduó como el mejor estudiante de su promoción en Colonial High School. Fue el primero de su familia en ir a una universidad norteamericana: estudió en Valencia College, tuvo una licenciatura en Política en la Universidad de Princeton en 2019 y completó una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Oxford en 2023.

Su interés por la participación ciudadana nació en la adolescencia. Organizó jornadas de inscripción electoral en su escuela, participó en iniciativas de voluntariado y se involucró en la campaña de reelección de Barack Obama en 2012. La defensa de los derechos de los inmigrantes se transformó desde entonces en uno de los ejes de su actividad pública.

En 2020 trató por primera vez llegar a la Cámara estatal, cuando se postuló por el Distrito 48. No ganó aquella primaria demócrata, pero siguió trabajando en organizaciones vinculadas con la participación electoral y las comunidades migrantes. De igual forma dirigió campañas y colaboró con iniciativas de derechos electorales en Florida.

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En 2023 fue elegido presidente del Partido Demócrata del condado de Orange. Según su perfil de campaña, es el dirigente local más joven en ocupar ese cargo en Florida y encabezó un proceso de expansión de voluntarios y afiliados.

En su campaña por el Distrito 43, enfocó sus propuestas en el costo de la vivienda, el acceso a la salud, la educación pública y la situación de las familias inmigrantes. Igualmente defendió ampliar Medicaid e incrementar la inversión en las escuelas públicas.

Su victoria en noviembre refleja el cierre de una trayectoria que empezó con la llegada de una familia venezolana a Florida en busca de protección y oportunidades. Ahora va a ocupar un escaño legislativo en Tallahassee, donde tendrá que transformar sus propuestas de campaña en iniciativas y decisiones públicas.