México decomisa más de 4 toneladas de cocaína en costa del Pacífico: 16 personas fueron detenidas

La Marina mexicana decomisó más de 4 toneladas de cocaína que eran trasladadas en tres embarcaciones en la costa del Pacífico, informó este lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

México ha aumentado los decomisos de drogas y las detenciones en medio de la presión del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para frenar el tráfico de narcóticos.

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En el operativo, desarrollado frente a la costa de los estados sureños de Chiapas y Oaxaca, también fueron detenidas 16 personas, detalló el funcionario en un mensaje en sus redes sociales.

"En la presente administración, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 80 toneladas de cocaína en mares mexicanos", agregó García Harfuch.

Destacó que estos operativos impiden que "millones de dosis" de droga lleguen a las calles, y afectan "de manera significativa las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales".

El secretario informó además que en una operación terrestre en el estado de Nayarit (oeste), personal de la Marina repelió una agresión, con saldo de un delincuente muerto y un marino herido.

En las últimas horas, las autoridades mexicanas también dieron a conocer la captura del líder de un cártel narcotraficante por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

Según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se trata del narcotraficante Alfonso Fernández Magallón, señalado de ser líder del cártel de Los Reyes, que opera en el estado de Michoacán, al oeste del país.

El funcionario mexicano comentó en sus redes sociales que "el detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín".