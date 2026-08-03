NTN24
Lunes, 03 de agosto de 2026
Lunes, 03 de agosto de 2026
México

México decomisa más de 4 toneladas de cocaína en costa del Pacífico: 16 personas fueron detenidas

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Secretario de Marina de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles - EFE
Secretario de Marina de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles - EFE
En el operativo, desarrollado frente a la costa de los estados sureños de Chiapas y Oaxaca, también fueron detenidas 16 personas, detalló el funcionario en un mensaje en sus redes sociales.

La Marina mexicana decomisó más de 4 toneladas de cocaína que eran trasladadas en tres embarcaciones en la costa del Pacífico, informó este lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

México ha aumentado los decomisos de drogas y las detenciones en medio de la presión del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para frenar el tráfico de narcóticos.

o

En el operativo, desarrollado frente a la costa de los estados sureños de Chiapas y Oaxaca, también fueron detenidas 16 personas, detalló el funcionario en un mensaje en sus redes sociales.

"En la presente administración, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 80 toneladas de cocaína en mares mexicanos", agregó García Harfuch.

Destacó que estos operativos impiden que "millones de dosis" de droga lleguen a las calles, y afectan "de manera significativa las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales".

El secretario informó además que en una operación terrestre en el estado de Nayarit (oeste), personal de la Marina repelió una agresión, con saldo de un delincuente muerto y un marino herido.

En las últimas horas, las autoridades mexicanas también dieron a conocer la captura del líder de un cártel narcotraficante por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

Según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se trata del narcotraficante Alfonso Fernández Magallón, señalado de ser líder del cártel de Los Reyes, que opera en el estado de Michoacán, al oeste del país.

El funcionario mexicano comentó en sus redes sociales que "el detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín".

Temas relacionados:

México

Cocaína

Detención

Océano Pacífico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expectativa e incertidumbre en Venezuela por diálogo entre el régimen y Asamblea de 2015: “Que el chavismo cumpla”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

René Bolio advierte que una invasión china a Taiwán sería el primer conflicto entre superpotencias de la historia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Estamos cansados de las promesas”: diputado Omar González sobre los diálogos con el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

El rostro del hambre en Cuba: los ciudadanos venden hasta su ropa y zapatos para poder sobrevivir

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

EE. UU. aumenta presión contra Irán con potente avión militar P8 Poseidón para control aéreo y marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE / Bandera de Taiwán - Canva
Donald Trump

René Bolio advierte que una invasión china a Taiwán sería el primer conflicto entre superpotencias de la historia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Al cierre de la administración Petro, nueve familias siguen esperando el regreso de sus seres queridos, secuestrados por grupos armados ilegales

Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez Foto EFE
Régimen de Venezuela

Andrés Velásquez critica llamada entre régimen y enviados de EE. UU. sobre diálogo en Venezuela

Escultura de la 'Dama de la Justicia' con una espada y una balanza en la fachada de un edificio - Foto de referencia: Pexels
Poder Judicial

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Cámara profesional / Bandera de México - Fotos: Pexels / X
Libertad de Prensa

Revive el debate sobre límites, regulación, transparencia y libertad de expresión en México

Más de Judicial

Ver más
E. Jean Carroll y Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Un Juez en Estados Unidos le ordenó a Trump el pago de cinco millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por caso de abuso sexual y difamación

René Higuita, exarquero del Atlético Nacional y la Selección Colombia - Foto de EFE
René Higuita

Confiscan una casa del icónico portero René Higuita por presunto vínculo con Pablo Escobar

Abogado sobre cronograma del proceso en contra de Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
audiencia

“Esos dictadores no tienen ninguna inmunidad”: abogado sobre el cronograma del proceso de Maduro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez - Keiko Fujimori (EFE)
Perú

Régimen venezolano felicita a Keiko Fujimori y le desea "éxitos" en su etapa como presidente de Perú

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

El indignante llamado a la calma de Diosdado Cabello tras terremotos en Venezuela

Abelardo de la Espriella (EFE)
Abelardo de la Espriella

Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella

Avión de combate accidentado en EE. UU. - Foto: EFE
Accidente aéreo

Avión de combate de Estados Unidos se estrelló cerca de una base militar de San Diego: piloto logró eyectarse

Mujeres de Ataque

Paula Ximena Henao Escobarse convierte en la primera directora del Cuerpo de Bomberos de Bogotá en 131 años

Emergencia en España: incendios en Madrid se unen en un solo frente y obligan a evacuar otros tres municipios - AFP
Incendio

Incendio en Madrid obliga a evacuar estación de la NASA clave para misiones espaciales

Casa Blanca / FOTO: Canva
Casa Blanca

La Casa Blanca afirmó que iniciará una investigación contra la Unión Europea por perjudicar a empresas de EE. UU.: “Estados Unidos no es una ‘alcancía’ de Europa”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023