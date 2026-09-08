El apretón de manos entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio con el que dieron inicio a su reunión en Barranquilla

El secretario de Estado, Marco Rubio, llegó este martes a Barranquilla donde fue recibido por una comitiva diplomática y posteriormente, fue trasladado al Batallón Paraíso de Barranquilla, sede alterna de la Presidencia de la República, donde fue recibido por el presidente Abelardo de la Espriella. El mandatario lo recibió con un fuerte apretón de manos y de inmediato se trasladaron al interior del recinto para dar inicio a su reunión a puerta cerrada, que contará con la presencia también del canciller Omar Bula.