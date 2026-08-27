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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Terremoto

Fuerte terremoto de magnitud 6.0 sacude al golfo de Adén

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
El movimiento, de poca profundidad, se produjo a las 12:07 de la madrugada (hora local).

Un fuerte terremoto de magnitud 6.0 sacudió el viernes por la mañana el Golfo de Adén, entre Somalia y Yemen, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento, de poca profundidad, se produjo a las 12:07 de la madrugada (hora local) a unos 145 kilómetros de la costa somalí, añadió el USGS.

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El Golfo de Adén no tiene una sola "falla" en el sentido clásico, sino que es un límite de placas tectónicas divergente, es decir, una dorsal oceánica activa donde el fondo marino se está separando.

Como dato particular, esa falla hace parte del llamado Triple Punto de Afar, uno de los pocos lugares en el mundo donde convergen tres placas tectónicas: la Placa Africana (Nubia), la Placa Somalí y la Placa Arábiga.

Al ser un límite divergente (las placas se alejan), los sismos suelen ser generalmente moderados (magnitud 4-6), y no tan devastadores como los de zonas de subducción (como el que ocurrió en Colombia).

Lo que dice el USGS:

El PAGER (Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response) del sistema del USGS (Servicio Geológico de Estados Unidos) estima rápidamente el impacto humano y económico de un terremoto poco después de que ocurre.

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En esta ocasión presentó una alerta verde en la escala de posibles víctimas mortales y pérdidas económicas relacionadas con el temblor.

Esto significa que la probabilidad de víctimas y daños es baja.

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