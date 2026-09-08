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Marco Rubio
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Los importantes mensajes que traerá el secretario Marco Rubio al presidente Abelardo de la Espriella

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Durante su visita a territorio colombiano, se tiene previsto que el secretario de Estado, Marco Rubio y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella traten temas fundamentales no solo de impacto para la región, sino también para la región, dentro de los cuales se encuentran la seguridad y cooperación militar, la lucha contra el narcoterrorismo y el narcotráfico, así como el comercio bilateral, por medio del cual el mandatario colombiano buscaría la reducción de aranceles del 12.5% a productos económicos impuestos por la administración del presidente Donald Trump.

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