Los importantes mensajes que traerá el secretario Marco Rubio al presidente Abelardo de la Espriella

Durante su visita a territorio colombiano, se tiene previsto que el secretario de Estado, Marco Rubio y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella traten temas fundamentales no solo de impacto para la región, sino también para la región, dentro de los cuales se encuentran la seguridad y cooperación militar, la lucha contra el narcoterrorismo y el narcotráfico, así como el comercio bilateral, por medio del cual el mandatario colombiano buscaría la reducción de aranceles del 12.5% a productos económicos impuestos por la administración del presidente Donald Trump.